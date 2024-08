video suggerito

L'oro della pallavolo femminile evento più visto di Parigi 2024: oltre 5 milioni davanti alla Tv Il successo dell'Italvolley femminile supera la gara di salto in alto con Gianmarco Tamberi ed è l'evento sportivo più seguito sulle reti Rai delle Olimpiadi: 5milioni 550mila spettatori per il 40,34% di share.

A cura di Andrea Parrella

La finale di pallavolo femminile delle Olimpiadi ha fatto sognare tutta Italia e anche la Rai. Stando ai dati Auditel, infatti, l'oro conquistato dalla squadra allenata da Julio Velasco, il primo nella storia d'Italia in questa disciplina, la partita andata in onda domenica 11 agosto è stato l'evento sportivo più visto dei giochi.

Gli ascolti dell'Italvolley femminile

A rivendicarlo è con fierezza Marco Fantasia, telecronista della gara per la Rai con Giulia Pisani, che in un tweet ha citato proprio gli ascolti: "Dunque, non so bene come dirvelo, ma Italia-USA, la partita che ieri ci ha dato la prima medaglia d'oro nel volley femminile, ha fatto il 40,34% di ascolti, con 5milioni 550mila spettatori. Roba da Sanremo, roba mai vista nel volley. Grazie!".

Il precedente primato di Tamberi

La partita vinta dall'Italia contro gli USA supera così il primato stabilito dalla sfortunata gara di Gianmarco Tamberi andate in scena poche ore prima. Il salto in alto, per il quale si era creata grande attesa in relazione alle condizioni di salute dell'atleta colpito da una colica renale a poche ore dalla gara con cui avrebbe voluto confermare l'oro olimpico conquistato a Tokyo, aveva registrato un incredibile dato di ascolti. La finale maschile di salto in alto si era rivelato l'evento più seguito in tv delle Olimpiadi di Parigi 2024, secondo solo alla cerimonia di apertura. Ben 4.623.000 gli spettatori tra le ore 19:02 e le 21:06 di sabato 10 agosto, pari al 35.8% di share.

Egonu, Sylla e compagne sono riuscite a fare meglio, incollando al televisivo quasi metà del pubblico che in quel momento teneva acceso un televisore in Italia. Un risultato importante per una delle medaglie più emozionanti di queste Olimpiadi di Parigi 2024, attesa sin da quando l'Italia negli anni Novanta riuscì, soprattutto grazie al lavoro dello stesso Velasco, a raggiungere i vertici della pallavolo a livello mondiale senza tuttavia riuscire a vincere l'oro olimpico.