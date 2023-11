Lo sfogo di Beatrice Luzzi al GF: “Ho voglia di andarmene”, cosa è successo con Garibaldi e Vittorio Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stufa del comportamento di alcuni coinquilini nei suoi confronti, in particolare degli atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi e del tradimento di Vittorio Menozzi. Così si è sfogata e ha confessato: “Ho voglia di andarmene”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sta attraversando un momento di crisi: l'attrice si è detta stufa del comportamento di alcuni coinquilini nei suoi confronti, tanto che sta pensando di abbandonare il reality. A infastidirla, in particolare, son ostati gli atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi. Ecco cosa è successo.

I dubbi di Garibaldi sul rapporto tra Vittorio e Beatrice

Negli ultimi giorni, Beatrice si è avvicinata parecchio a Vittorio Menozzi, instaurando con lui un bel rapporto di amicizia, Rapporto che, secondo Garibaldi, non è per niente sincero, anzi: "A lei serve una figura che la assecondi nel gioco... Io queste cose non le ho mai dette perché ci tenevo veramente". Poi il concorrente ha aggiunto: "Vittorio mi ha detto che questa amicizia con Bea gli piace".

Poco dopo, Garibaldi ha deciso di confrontarsi direttamente con Vittorio per spiegarli il suo punto di vista, accusando Beatrice di essere una stratega: "Penso si sia legata a te perché ha bisogno che l'assecondi nel suo gioco. Lei ti vuole condizionare, in puntata non poteva nominarmi e ha chiesto a te di farlo". Il diretto interesato è rimasto stupito dalle parole del coinquilino e non crede che sia assolutamente così: “È una persona che mi piace, stiamo bene insieme e mi vivo il rapporto d'amicizia”.

Beatrice si confronta con Garibaldi e Vittorio

Beatrice decide allora di confrontarsi con entrambi i ragazzi, prima con Vittorio e poi con Garibaldi. Il primo le ha spiegato la questione della nomination della scorsa puntata e poi il punto di vista di Giuseppe, il quale crede che la loro amicizia sia solamente strategica. "È sempre convinto del tuo quadro strategico di giocatrice", ha spiegato il modello all'attrice, riferendosi a Garibaldi. "Io gli ho detto che ci siamo avvicinati perché tra noi c'è sintonia artistica", ha poi concluso Vittorio. Beatrice non accetta che Giuseppe l'abbia accusata di essere una manipolatrice e di aver influenzato alcuni coinquilini nella scelta delle nomination. E, faccia a faccia con lui, le esprime il suo pensiero.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi: "Ho voglia di andarmene"

La situazione creatasi con Vittorio e Garibaldi ha piuttosto turbato Beatrice, che ha deciso di parlarne poi in camera da letto con Letizia Petris. La ragazza ha commentato il comportamento del modello: "Si trova in mezzo, vuole bene a tutti, è amico tuo e di Giuseppe". "L'ho scoperto ieri io, non sapevo fossero così legati", ha ribattuto l'attrice. E ha poi aggiunto di sentirsi triste, tanto da pensare di abbandonare il GF: "Sono triste perché mi rendo conto che non posso riporre affetto nei confronti di nessuno, ho l'impressione di essere utilizzata per creare casi, questa è la cosa più brutta che c'è. A questo punto ho una voglia di andarmene…".