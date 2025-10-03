Lo sciopero generale del 3 ottobre fa saltare una trasmissione Rai: “Non andremo in onda”

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Lo sciopero generale proclamato per il 3 ottobre ha lasciato il segno anche sul palinsesto televisivo, costringendo Rai3 a cancellare la puntata di Tv Talk prevista per domani, 4 ottobre alle 15. L'annuncio è arrivato direttamente dalla produzione del programma, che ha comunicato il rinvio dell'appuntamento a sabato prossimo, sempre nello stesso orario.

Il blocco dei treni ferma gli ospiti

La decisione di non mandare in onda la puntata è stata presa dopo che gli ospiti previsti in studio non sono riusciti a raggiungere Roma nel pomeriggio di oggi. Lo sciopero dei treni ha infatti paralizzato i collegamenti ferroviari in tutto il Paese, rendendo impossibile per la maggior parte degli invitati arrivare nella capitale in tempo utile per le registrazioni.

Secondo quanto appreso da fonti vicine alla produzione, unica eccezione è stata Maria Antonietta Tilloca, che sarebbe dovuta essere ospite per un blocco speciale dedicato al Grande Fratello. La giornalista è stata l'unica tra gli invitati a riuscire nell'impresa di raggiungere gli studi Rai, ma evidentemente non è bastato per garantire la messa in onda del programma.

Un appuntamento rimandato

Tv Talk, il programma di Rai3 che analizza e commenta il mondo della televisione, tornerà quindi in onda sabato 11 ottobre, sempre alle 15. La trasmissione condotta da Mia Ceran è uno degli appuntamenti fissi del weekend per gli appassionati di tv e dell'analisi del piccolo schermo.

Non è la prima volta che eventi esterni, come scioperi o emergenze, costringono le reti televisive a rivedere la programmazione. In questo caso, l'impatto dello sciopero generale sulla mobilità ha reso impossibile garantire la presenza degli ospiti necessari per confezionare una puntata all'altezza degli standard del programma. I telespettatori dovranno quindi attendere una settimana per scoprire cosa avrebbe riservato lo speciale sul Grande Fratello e gli altri contenuti previsti per questa puntata saltata.