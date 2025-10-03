Ore 14 tra i programmi Rai saltati per lo sciopero generale, Milo Infante: “Studio vuoto, impossibile andare in onda”

Oggi, venerdì 3 ottobre, tutta Italia sta scioperando per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere la fine del genocidio a Gaza. Alcuni programmi Rai non sono andati in onda. Tra questi, anche Ore 14. Il conduttore e giornalista Milo Infante, lo ha annunciato su Instagram: "Studio vuoto, impossibile andare in onda. Grazie ai telespettatori di Ore 14, ci vediamo lunedì". La foto allegata ritraeva, appunto, uno studio deserto. Molti lavoratori Rai hanno deciso di aderire allo sciopero.

I programmi Rai saltati per via dello sciopero del 3 ottobre. Tra i programmi Rai saltati anche 1Mattina News, programma condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave. Il conduttore ha voluto collegarsi con il pubblico per pochi minuti perché reputava giusto almeno dare il buongiorno agli spettatori: "Avevamo preparato una serie di collegamenti con Milano, con la stazione, e con Roma Termini. Ci dispiace per i colleghi che sono lì e che non potranno raccontarvi cosa succede". Su Rai3 non sono andati in onda i programmi Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, sostituiti da Geo. Saltato anche il TG3 delle 12. Su Rai2 non è andato in onda TGSport Giorno.

Come precisato dal comunicato di CGIL "l’aggressione contro navi civili che trasportano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema". In questo modo è stata impedita "un’azione umanitaria e di solidarietà" diretta al popolo palestinese che è sottoposto "a una vera e propria operazione di genocidio" da parte del governo israeliano. CGIL ha concluso: "È grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". USIGRAI ha aderito allo sciopero, garantendo tuttavia il racconto di questa giornata di sciopero generale.