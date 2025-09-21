Da Luca Argentero a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, il cast di Doc sciopera: “Ci uniamo alla manifestazione per Gaza”

Gli attori del cast di Doc-Nelle tue mani aderiranno allo sciopero generale contro il genocidio a Gaza, indetto per lunedì 22 settembre. Da Luca Argentero a Matilde Gioli, passando per Spollon e Rossetti, il comunicato in cui spiegano: “Vogliamo anche essere vicini a chi quel camice lo indossa davvero e muore sotto le bombe per salvare altre vite”.

Nella giornata di lunedì 22 settembre è stato indetto uno sciopero generale per Gaza, varie le associazioni categoria che parteciperanno e i settori interessati dai trasporti, alla logistica, passando per le scuole e le Università. A Roma ci sarà una manifestazione contro il genocidio che si sta consumando nella Striscia, che partirà da Piazza dei Cinquecento. Come annunciato con un post su Instagram, anche gli attori del cast di Doc-Nelle tue mani, ora sul set, aderiranno allo sciopero non lavorando come previsto.

L'adesione degli attori di Doc allo sciopero

Nel post condiviso sui social dagli attori della nota serie televisiva di Rai1 si rende nota la decisione di aderire allo sciopero generale indetto per Gaza. Dopo l'aggravarsi della situazione umanitaria, la visione di tanto dolore e distruzione, non è più possibile stare in silenzio:

Come anti lavoratori e studenti italiani anche noi domani scioperiamo dal nostro lavoro sul set per unirci alla manifestazione contro il genocidio a Gaza. La nostra professione ci porta spesso a immaginare il dolore, il pianto, a volte anche a indossare un camice di medico per finta, ma mai avremmo potuto immaginare l’orrore e il dolore che sta scorrendo sotto i nostri occhi. E vogliamo anche essere vicini a chi quel camice lo indossa davvero e muore sotto le bombe per salvare altre vite. Come i 1500 operatori sanitari uccisi in questa disumana carneficina, come pochi giorni fa Hussein Alnajjar il sedicesimo operatore di Medici Senza Frontiere ucciso a Gaza. Anche per questo abbiamo deciso di marciare accanto a loro nel corteo.

Tra i firmatari del comunicato, che figurano alla fine del post: Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Sara Lazzato, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Alice Arcuri.

Tra coloro che parteciperanno al corteo in partenza da Roma, anche Anna Foglietta. L'attrice, da sempre in prima linea con la sua associazione per la tutela dell'infanzia, in queste settimane ha fatto sentire la sua voce, partecipando alla Mostra del Cinema di Venezia e invitata come ospite in trasmissione televisive, per sottolineare quanto anche il mondo dello spettacolo debba fare la sua parte, prendendo una posizione netta. L'attrice ha scritto in un post in cui sono segnate le città in cui ci saranno i cortei: "Per gli indecisi ricordo che non c'è più tempo, Gaza muore".