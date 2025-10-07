Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, i dati di Affari tuoi e La ruota della fortuna

Foto di Simona Ventura per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Gli ascolti TV di lunedì 6 ottobre. In prima serata la sfida tra la fiction di Rai1 Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta e una nuova puntata del Grande Fratello di Simona Ventura, in onda su Canale5. In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Gerry Sconti batte Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri lunedì 6 ottobre.

La sfida degli ascolti TV tra Blanca 3 e il Grande Fratello. Lunedì 6 ottobre, in prima serata, Rai1 ha trasmesso la serie tv Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Matilde Gioli (qui le anticipazioni della terza puntata in onda il 13 ottobre). La fiction ha vinto la gara degli ascolti con 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello. Tre concorrenti sono finiti in nomination. Crollano gli ascolti del reality condotto da Simona Ventura. La seconda puntata è stata seguita da 2.052.000 spettatori con il 15.5% di share. La prima aveva interessato 2.813.000 spettatori con il 20.4% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time in onda la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Nel programma dei pacchi di Rai1 ha giocato Veronica dalla Basilicata, che si è portata a casa 100mila euro. Stefano De Martino è stato seguito da 4.895.000 spettatori con il 22.9% di share. Su Canale5, una nuova puntata de La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.394.000 spettatori pari al 25.3% di share, attestandosi come più visto nell'access prime time.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il programma Boss in incognito con Elettra Lamborghini, che è stato seguito da 767.000 spettatori pari al 4.8% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose. Il programma condotto da Massimo Giletti ha interessato 836.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Italia1, in onda il film I mercenari 3 che ha registrato 940.000 spettatori con il 5.5% di share. Rete4 ha proposto Quarta Repubblica di Nicola Porro. La trasmissione è stata seguita da 679.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7, La torre di Babele ha interessato 908.000 spettatori con il 5% di share. Sul Nove, Little Big Italy ha registrato 485.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8, il film Now you see me – I maghi del crimine è stato seguito da 329.000 spettatori con l'1.9% di share.