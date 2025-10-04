Ascolti Tv 3 ottobre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i dati di Tale e Quale Show

Nel preserale di venerdì 3 ottobre continua lo scontro tra Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino e Canale 5 con La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, una sfida avvincente in termini di ascolti tv, che da settimane appassiona i telespettatori. In prima serata, invece, spazio a una nuova puntata di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, mentre su Mediaset in onda la soap opera Tradimento.

Quella di venerdì 3 ottobre ad Affari Tuoi è stata una puntata speciale, che prometteva di catalizzare l'attenzione dei telespettatori attraverso un ospite d'eccezione: Herbert Ballerina. Ieri, infatti, a giocare è stato Angelo Russo dalla Sardegna, ma il vero protagonista è stato Stefano De Martino, che ha festeggiato i suoi 36 anni. Nella puntata di ieri, De Martino ha raggiunto 4.496.000 spettatori (22.7%). Continua il testa a testa con Gerry Scotti, che continua a porsi in leggero vantaggio rispetto al diretto concorrente. Ieri sera, infatti, la Ruota ha totalizzato 4.752.000 spettatori pari al 24%.

Intanto, prosegue la sfida anche sulla prima serata. Su Rai 1 è tornato uno dei programmi più seguiti dal pubblico,Tale e Quale Show. Il cast di artisti selezionati per questa nuova edizione continua a divertire il pubblico. Nella seconda puntata di ieri ha vinto Samuele Cavallo, che si è esibito vestendo i panni di Benson Boone. L'appuntamento è stato seguito da 3.063.000 spettatori con il 19.9% di share, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale 5, invece, prosegue la saga della serie turca Tradimento che ha raggiunto 2.119.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 è andato in onda il film La furia di un uomo – Wrath of Man, che ha sostituito il consueto appuntamento con Ore 14 Sera, annullato a causa dello sciopero generale per la Flotilla. Il film è stato visto da 785.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Robin Hood segna 903.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 FarWest è stata scelto da 395.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Quarto Grado registra 1.209.000 spettatori (9.3%). Su La7 Propaganda Live è stato seguito da 1.044.000 spettatori e l’8.1%. Su Tv8 Pechino Express ha ottenuto 489.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Fratello di Crozza è stato visto da 894.000 spettatori con il 5.1%.