Lite tra Paolo e Letizia dopo la puntata del GF: “Arrabbiata perché in studio pensavi a tua madre” Subito dopo la puntata del Grande Fratello che li ha visti protagonisti di un momento vissuto nello studio, Paolo Masella e Letizia Petris hanno discusso animatamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terminata la puntata del Grande Fratello che li ha visti protagonisti di un momento vissuto al centro dello studio, Paolo Masella e Letizia Petris hanno discusso. A infastidire la gieffina sarebbe stata “l’eccessiva” attenzione dimostrata dal macellaio alla madre, che non vedeva da mesi. A sollevare il dubbio che fosse proprio questa distrazione il motivo del fastidio palesato da Letizia è stato Paolo che le ha rinfacciato le ragioni del suo improvviso astio: “Ti sei arrabbiata per ieri sera? Non so, non ha tanto senso. Ti sei arrabbiata perché pensavo un pochino a mia mamma ieri sera?”.

I motivi della rabbia di Letizia Petris: “Eri triste per non avere visto tua madre”

Quindi Letizia ha spiegato che proprio la madre di Paolo sarebbe stata all’origine del suo malumore: “No, perché ero talmente tanto emozionata per quello che era successo che non riuscivo a dormire, continuano a dire a Perla ‘wow, sono contentissima, è arrivata finalmente la verità, ho sentito le persone che ci volevano bene. Ho rivisto Angelina, Ciro, Mirko, Marco…Le emozioni, il video meraviglioso che mi porterò tutta la vita e arrivi tu e mi fai ‘Sono un po’ triste perché non è venuta mia mamma’”.

Paolo Masella si ribella ai motivi del fastidio di Letizia

Paolo ha quindi comprensibilmente spiegato a Letizia di essersi goduto il momento in questione, nonostante fosse comprensibilmente rattristato dal fatto di non avere potuto vedere la madre che non riabbraccia da mesi: “Quella tristezza è durata tre minuti poi sono venuto da te, bello e sereno, ripensando alla bella giornata con il sorriso. Se ho pensato tre minuti a mia madre non vuol dire che non mi sono goduto tutto. È una tua paranoia”. Ma Letizia è rimasta ferma sulla sua posizione: “Sono diversa da te, in quel momento non avevo bisogno di vedere quello che non avevo ma quello che avevo”. Paolo ha però replicato: “Forse per te non ha senso ma per me che non la vedo da cinque mesi lo ha. Non ho cancellato tutto solo perché ho pensato a mia madre”. Quindi ha concluso scocciato: “Non capisco, stai litigando da sola”.