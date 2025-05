video suggerito

Lite a Storie Italiane, avvocato della testimone di Garlasco a Eleonora Daniele: "Scorretta, insinua falsità" Scontro in diretta a Storie Italiane tra l'avvocato Stefano Benvenuto e la conduttrice Eleonora Daniele. Il legale che rappresenta la testimone che avrebbe parlato del presunto cattivo rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa, si è risentito per le domande ricevute in studio.

A cura di Stefania Rocco

Scontro in diretta a Storie Italiane nella puntata andata in onda oggi 22 maggio 2025. La conduttrice Eleonora Daniele ha invitato l’avvocato Stefano Benvenuto – legale che rappresenta la nuova testimone del caso Garlasco che avrebbe parlato agli inquirenti del presunto cattivo rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa – a intervenire in diretta a proposito delle informazioni che la sua assistita avrebbe condiviso con gli inquirenti. Dichiarazioni il cui contenuto è già stato parzialmente divulgato dalla stampa.

I motivi del fastidio dell’avvocato Stefano Benvenuto

Benvenuto ha immediatamente precisato di non poter divulgare informazioni coperte da segreto istruttorio e, quando Daniele gli ha fatto notare come alcune di queste dichiarazioni fossero già diventate di dominio pubblico, ha precisato di non essere stato la fonte di tali ricostruzioni. “C’era il suo nome nelle agenzie che ho letto ieri, non le ha riportate lei?”, ha chiesto la conduttrice, domanda che ha infastidito l’avvocato e dato inizio allo scontro tra i due.

Lo scontro in diretta tv a Storie Italiane

“Se legge bene tutto vedrà che io mi sono astenuto dal commentare. Se le agenzie hanno avuto queste informazioni per vie traverse, io non posso saperlo. C’è il segreto istruttorio”, ha precisato Benvenuto di fronte alle domande della giornalista. Il collegamento, tuttavia, è proseguito in un crescendo di tensione, fino allo scontro vero e proprio con il legale che ha accusato Daniele di avere velatamente messo in discussione la correttezza professionale del suo interlocutore: “Ci mancherebbe, certo che non sono stato io a diffonderle. Non ho capito il contenuto di questa domanda. È male informata, sono stato il primo a dire che c’è il segreto istruttorio. Non capisco dove voglia andare a parare. Lei ha insinuato cose che non sono vere”. “Non ho insinuato nulla. Ci sono dei testimoni qui, dei giornalisti”, si è difesa Daniele ma Benvenuto non è apparso convinto. “Non mi interrompa, è maleducazione”, ha tuonato, “La manipolazione a me non piace. […] È un’arte l’essere giornalisti, lei ha sbagliato grandemente oggi”. Dopo l’intervento dell’inviato della trasmissione che ha confermato la versione dell’avvocato a proposito della fuga di notizie relativa alle dichiarazioni della testimone, il legale ha rincarato la dose e a Daniele ha detto: “Stendiamo un velo pietoso sulle sue domande e passiamo oltre”. Infastidita, Daniele ha deciso di chiudere il collegamento: “La maleducazione non la consento. La ringrazio delle sue risposte nelle quali non mi riconosco perché io non sono stata maleducata con lei. Le ho fatto delle domande e siccome anche noi abbiamo degli ospiti qui, la ringrazio con grande educazione per quello che ci ha voluto raccontare”.