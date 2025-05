video suggerito

Eleonora Daniele a La Vita in Diretta se Alberto Matano fa Domenica In, le idee per la nuova Rai1 L'addio di Mara Venier a Domenica In avrebbe dovuto avviare naturalmente il valzer delle conduzioni, parzialmente arrestato dal dietrofront della conduttrice, che resterà un altro anno. Tuttavia il progetto di una nuova Rai1 ai piani alti resta in piedi, con Matano che è alla ricerca di nuove sfide e motivazioni e Daniele che, dopo 12 anni di Storie Italiane, potrebbe cambiare fascia quotidiana.

A cura di Andrea Parrella

Il puzzle della nuova stagione televisiva Rai è già in cantiere e non resta molto tempo per ultimarlo. L'evento dei palinsesti del prossimo luglio, che si terrà per la terza volta consecutiva a Napoli, non è troppo lontano e tocca capire se per le reti del servizio pubblico si tratterà di una stagione di grandi cambiamenti, o se sarà un'annata interlocutoria prima della grande rivoluzione interna al vaglio da tempo.

Il destino di Matano e il dietrofront di Mara Venier

Gli stravolgimenti immaginati in questi mesi si muovevano sull'asse del daytime e del pomeriggio, coinvolgendo i nomi di punta di Rai1: da Alberto Matano a Eleonora Daniele, fino a Mara Venier. Quest'ultima, in effetti, era chiamata ad avviare il valzer con il suo addio a Domenica In nuovamente annunciato a inizio stagione. Come vi avevamo anticipato su Fanpage a gennaio del 2024, il nome più "papabile" per la successione di Zia Mara era proprio quello di Alberto Matano, caro amico di Mara Venier (che ha celebrato le sue nozze con Riccardo Mannino) e reduce da una serie di stagioni di grande successo alla guida de La Vita in Diretta.

Alberto Matano a Ballando con le Stelle

Eleonora Daniele lascia Storie Italiane dopo 12 anni?

Il passaggio di Matano a Domenica In avrebbe inevitabilmente liberato il suo posto a La Vita in Diretta e per quella posizione la dirigenza Rai era intenzionata a lavorare sul nome di Eleonora Daniele, anche lei reduce dall'ottimo riscontro di pubblico di Storie Italiane, che conduce da 12 anni. Tra i nomi al posto di Daniele a Storie Italiane, infine, circolava tra i corridoi quello di Milo Infante che, forte del successo ottenuto su Rai2 con Ore 14, la dirigenza vorrebbe premiare con un passaggio sulla prima rete. Il conduttore, tuttavia, ha categoricamente smentito a Fanpage questo scenario, considerando il suo spazio del pomeriggio imprescindibile, soprattutto per gli ascolti importanti che realizza, semmai da accompagnare con lo spazio di prima serata come accadrà nelle prossime settimane in via sperimentale.

Milo Infante, conduttore di Ore 14

La Domenica In corale del prossimo anno

Ricambi fisiologici, per volti amati dagli spettatori del servizio pubblico, con nuove sfide da affrontare. La ragione di questo periodo ipotetico usato al tempo passato è l'ennesimo dietrofront di Mara Venier, che ha confermato la sua presenza a Domenica In anche per il prossimo anno, quando andrà in onda la cinquantesima edizione del programma. Ma la presenza di Venier non arresta in maniera definitiva la possibile girandola, perché quella del prossimo anno sarà un'edizione di Domenica In corale, di cui Venier curerà solo un segmento. Questo rende plausibile pensare che la stagione 2025-2026 possa essere un territorio di sperimentazione per la Domenica In che verrà, quella del definitivo post Venier. Ed ecco che il nome di Matano rientra inevitabilmente in questo scenario, non nelle vesti di erede, ma da collega di Venier. Anche perché il conduttore sembrerebbe scarico di motivazioni dopo diversi anni a La Vita in Diretta, alla ricarca di nuove sfide. Insieme al suo c'è il nome di Francesca Fialdini, già protagonista della domenica pomeriggio con Da Noi… a ruota libera, ma anche quelli di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, emersi nelle scorse ore. Così fosse, il passaggio di Eleonora Daniele a La Vita in Diretta che si ipotizza da tempo ai piani alti potrebbe prendere forma. Al contrario, sarebbe destinato a un semplice e prolungato periodo di decantazione di un altro anno.