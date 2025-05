video suggerito

L'Isola dei famosi 2025, nessun eliminato: Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti in nomination I nominati della puntata dell'Isola dei famosi 2025 di mercoledì 21 maggio sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Si vota solo tramite SMS. Così, il reality evita che i fandom possano manipolare il televoto.

A cura di Ilaria Costabile

I nominati della terza puntata dell'Isola dei famosi 2025 sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e ancora una volta Patrizia Rossetti a seguito delle consuete nomination. Nessun eliminato nell'appuntamento di mercoledì 21 maggio, perché a causa del ritiro di uno dei concorrenti a rischio eliminazione, il televoto è stato annullato. In questa edizione è possibile votare solo tramite SMS. Il reality condotto da Veronica Gentili, con l'opinionista Simona Ventura e l'inviato Pierpaolo Pretelli è iniziato mercoledì 7 maggio.

Nessun eliminato nella puntata del 21 maggio dell’Isola dei famosi

Nella puntata di mercoledì 21 maggio non c'è stata alcuna eliminazione, sebbene al televoto ci fossero Antonella Mosetti, Carly Tommasini, Patrizia Rossetti e Leonardo Brum. Con il ritiro di quest'ultimo, che era tra i concorrenti che avrebbero potuto abbandonare il reality a seguito delle votazioni del pubblico, il televoto è stato annullato, come annunciato dalla produzione con un post pubblicato sui social.

Chi sono i concorrenti in nomination all’Isola dei famosi

Nella terza puntata del reality di Canale 5, dopo la prova leader che ha visto trionfare Omar Fantini, ancora una volta in questo ruolo per la terza settimana consecutiva, sono state disputate le nomination. Nessuno, infatti, stavolta gode dell'immunità. Dopo il consueto appuntamento in Palapa, i naufraghi sono stati chiamati ad esprimere le loro preferenze e hanno quindi fatto i nomi di chi, avrebbe meritato di finire al televoto. A seguito di un congruo numero di nomination, a rischiare l'eliminazione sono Alessia Fabiani, Mirko Frezza e Patrizia Rossetti.

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2025

Una puntata particolarmente turbolenta quella dell'Isola dei Famosi di mercoledì 21 maggio, dove Veronica Gentili ha dovuto fronteggiare tre ritiri in diretta tv. La prima a decidere di abbandonare il surviving game è stata Camilla Giorgi, l'atleta ha infatti dichiarato di aver dovuto lasciare il reality a seguito di alcuni problemi personali. Ultima puntata anche per Spadino e Nunzio Stancampiano, che avrebbero dovuto disputare la prova leader per il gruppo dei Giovani, ma che hanno manifestato il loro disagio, decidendo di lasciare il gioco: "Non fa per me, non è il mio posto. Soffro la fame, il sonno e la noia" ha spiegato il ballerino e l'amico ha precisato di non aver minacciato la produzione, come emerso nelle scorse ore, per avere del cibo: "Se volete fare audience su di me fatelo, ma non ho minacciato nessuno".