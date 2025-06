L’Isola dei famosi 2025, Jasmin e Paolo eliminati accettano l’ultima spiaggia: chi sono i concorrenti in nomination

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi di ieri, mercoledì 11 giugno, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi sono stati eliminati, ma entrambi hanno deciso di cogliere la seconda possibilità data dal programma restando in gioco, ma sull'ultima spiaggia. In nomination sono finiti 3 concorrenti, Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese.

Gli eliminati della puntata dell'11 giugno dell'Isola dei famosi

Jasmin Salvati è stata la prima eliminata della puntata di ieri sera: ha perso al televoto contro Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Alla proposta di rimanere in gioco sull'ultima spiaggia, insieme a Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis, ha accettato. Poco dopo li ha raggiunti anche Paolo Vallesi, eliminato dal televoto flash aperto durante la puntata che lo ha visto scontrarsi con Jey Lillo, Chiara Balistreri, Patrizia Rossetti e Omar Fantini. Anche lui, come Jasmin, ha deciso di accettare la permanenza sull'ultima spiaggia.

Chi sono i concorrenti in nomination all'Isola dei famosi

Nella puntata dell'Isola 2025 si sono svolte le consuete nomination. Mirko Frezza ha nominato Loredana Cannata, quest'ultima ha ricambiato nominando Mirko. Mario Adinolfi ha votato contro Chiara, così come Cristina Plevani. Chiara Balistreri ha nominato Cristina, Teresanna Pugliese invece Mario. Jey Lillo ha nominato Loredana Cannata, Patrizia Rossetti ha fatto il nome di Mirko. I più votati risultavano essere Loredana Cannata, Mirko Frezza e Chiara Balistreri, ma Omar Fantini ha deciso di salvare Loredana Cannata e mandare in nomination Teresanna Pugliese. Di seguito, quindi, i nominati della puntata di ieri sera:

Teresanna Pugliese

Mirko Frezza

Chiara Balistreri

Cosa è successo nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi 2025

Nella puntata dell'Isola di ieri sera, 11 giugno, Mario Adinolfi ha tagliato barba e capelli confessando che il programma gli ha regalato "un'altra vita". Grazie al suo gesto ha potuto mangiare un pezzo di carne alla griglia ed evitare il televoto flash aperto durante la puntata. Non sono mancati screzi tra i naufraghi: Cristina Plevani ha gelato Loredana Cannata e Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis hanno parlato della loro difficile convivenza, non andando d'accordo. Mirko Frezza si è fatto tatuare, invece, in diretta.