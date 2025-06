video suggerito

All’Isola 2025 Ahlam El Brinis non sopporta Dino Giarrusso e lui lo sa: “Della mia vita non gliene frega un beneamato ca**o” All’isola dei famosi 2025, Ahlam El Brinis non ha nascosto di non sopportare Dino Giarrusso: “Non ce la faccio più. Andare avanti da sola con Dino è stancante”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2025, il rapporto tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis – confinati sull'ultimo spiaggia – si è rivelato decisamente burrascoso. In particolare, la naufraga detesta che il concorrente le dia continuamente ordini. Una missione affidata a Giarrusso dallo Spirito dell'Isola ha solo peggiorato la situazione.

Lo scontro tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso

Lo scorrere del tempo sull'ultima spiaggia si è fatto sempre più difficile da digerire per Ahlam El Brinis. La naufraga non sopporta la compagnia di Dino Giarrusso: "Sono qui ad affrontare questa spiaggia con Dino. Non è il miglior compagno che avrei voluto qui". E così si è sfogata:

Tutto il tempo a sentirmi dire "Ahlam passami il bastone, Ahlam passami il machete" che ha a un metro. Ogni tanto lo guardo e penso: "Ma davvero? Alza il sederino e prenditelo tu".

Dal canto suo, Dino Giarrusso vede nella sua compagna di avventura una certa dose di ingratitudine. È convinto, infatti, che Ahlam El Brinis non si renda conto di quanto lavoro lui faccia durante il giorno: "Ho aperto un cocco che è una cosa faticosissima, solo la fatica fatta per aprirlo mi ha tolto molte calorie. Ho portato della legna che pesava 30 kg, dei sassi che pesavano una quarantina di chili". Ahlam è apparsa avvilita: "Non ce la faccio più. Andare avanti da sola con Dino è stancante".

La missione che ha peggiorato le cose

Lo Spirito dell'Isola ha affidato a Dino Giarrusso una missione segreta. Cogliere ogni occasione per parlare della sua vita a Ahlam El Brinis e poi interrogarla per accertarsi che memorizzasse le informazioni. Dino, allora, ha detto alla naufraga di voler fare con lei "un esperimento di memoria" e ha aggiunto: "Ti racconto la mia vita e ti faccio delle domande". Ahlam è apparsa sin da subito contrariata: "Non siamo a scuola". Così, Giarrusso ha cambiato strategia: ha deciso di fare delle domande a Ahlam e poi rispondere a sua volta. La concorrente, però, ha notato subito qualcosa di strano: "È noioso e stancante, non so quante volte mi ha raccontato la sua vita". E lo ha affrontato: "Mi fai solo domande, al fine poi di rispondere tu a quella domanda. Ogni volta si apre un monologo". Lapidario Giarrusso, che in "confessionale" ha detto: "Mi state facendo fare questa cosa, che in teoria mi piace, con una persona alla quale della mia vita non frega un beneamato ca**o". In diretta, Veronica Gentili ha svelato a Ahlam perché Dino l'ha perseguitata per tutta la settimana parlando della sua vita. Lo scopo era rispondere a delle domande a risposta multipla durante la puntata.