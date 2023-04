L’Isola dei Famosi 2023, nessun eliminato: Marco Predolin lascia Playa Tosta Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2023 Marco Predolin è stato il naufrago meno votato dal pubblico: costretto a lasciare Playa Tosta, raggiungerà ora l’Isola di Sant’Elena.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di lunedì 24 aprile 2023 è in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. L'eliminato tra Helena Prestess e Marco Predolin, nominati nella scorsa puntata, è stato annunciato dalla padrona di casa, Ilary Blasi. Marco Predolin è stato il naufrago meno votato e quindi costretto a lasciare Playa Tosta. Il conduttore non dovrà abbandonare il gioco definitivamente: andrà sull'Isola di Sant'Elena.

Chi è stato eliminato nella puntata del 24 aprile

Marco Predolin ha dovuto lasciare Playa Tosta nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi in onda questa sera di lunedì 24 aprile. Il conduttore televisivo ha perso al televoto contro Helena Prestess e, dopo aver salutato i suoi compagni d'avventura, è salito sulla barca. "Non sono mai stato fortunello, mi sono sempre guadagnato tutto nella vita. Sono un po' Paperino, non come Gastone", le sue parole. Per il concorrente l'avventura però non finisce: dovrà ora traferirsi su Playa Sant'Elena, l'isola per gli "eliminati".

Cosa è successo nella puntata del 24 aprile dell'Isola dei Famosi 2023

La puntata dell'Isola dei Famosi questa sera di lunedì 24 aprile si è aperta con il tema serpenti: nel corso della prima settimana i naufraghi hanno dovuto lottare contro gli animali, poi contro il fuoco. Si è parlato di Cristopher che ieri è riuscito ad accendere il fuoco ma in maniera scorretta. Ilary Blasi ha poi mandato in onda la lite scatenata pochi giorni fa tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. L'attrice in diretta ha accusato il naufrago di "avere problemi con le donne". Dopo l'annuncio del meno votato tra Predolin e la Prestess, si è acceso il confronto tra Corinne Clery e Fiore Argento. Poi il racconto di Cristina Scuccia: "Qui è tosta, mi piace il mio coraggio ma a volte parlo e vengo aggredita". Prima delle nomination è andata in scena la prova leader che ha visto vincitore Andrea Lo Cicero.