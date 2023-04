Nathaly Caldonazzo contro Cecchi Paone: “Ha urlato contro due autrici, ce l’ha con le donne” Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone hanno discusso in diretta all’Isola dei Famosi dopo la lite nel corso della settimana: “Ce l’ha con le donne, ha urlato contro due autrici, una cameriera e poi contro me”, l’attacco dell’attrice contro il naufrago.

Questa sera in onda su Canale 5 la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Dopo aver parlato dei serpenti che hanno fatto visita ai naufraghi durante la settimana, Ilary Blasi ha aperto il confronto tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone che lo scorso 21 aprile si sono resi protagonisti di un acceso scontro nella notte: "Ce l'ha con le donne, ha già attaccato due autrici", le parole in diretta dell'attrice.

Le parole di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo crede che Alessandro Cecchi Paone nutra dell'astio contro le donne: ha raccontato di aver risposto male già ad altre donne, prima che se la prendesse con lei dandole della "pescivendola". "Da quando l'ho visto ha urlato contro quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita, iniziando da Milano con un'autrice, poi con un'altra autrice, una cameriera, e io. Credo abbia problemi con le donne, non si comporta così con gli uomini. Non me la sono presa perché mi ha dato della pescivendola", l'attacco. "Alessandro è una persona intelligente, non credo ce l'abbia con le donne", il commento di Enrico Papi, opinionista del programma.

La replica di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha confessato di non provare simpatia per la Caldonazzo dopo aver saputo di attacchi che l'attrice avrebbe rivolto ad altri personaggi televisivi nel corso di altri reality a cui ha partecipato: "Grazie a loro sono fiumi di Paone, di queste miserie non mi curo. I serpenti non hanno gli occhi come noi, spiegavo a Corinne che non doveva avere paura", le parole prima di attaccare la sua "rivale": "Non avevo saputo ancora tutte le cattiverie che hai detto, le cattiverie dette su Carmen Russo e Valeria Marini". "Sull'Isola c'è un confronto di opinioni, anche Nathaly può dire la sua, non sei autorizzato a dire che è una pescivendola", il commento finale di Vladimir Luxuria.