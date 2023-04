Fiore Argento contro Corinne Clery: “Mi ha detto che ho problemi col cibo, sono stata anoressica” Scontro tra Fiore Argento e Corinne Clery per una fetta di cocco. In Palapa, le due provano a spiegarsi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata una settimana difficile per Fiore Argento e per Corinne Clery. Le due hanno litigato per tutta la settimana a causa di una serie di atteggiamenti contrastanti. Corinne Clery le ha dato della viziata e della ladra perché le ha rubato il suo cocco. "Mi è stato detto cinquanta volte di seguito che io ho problemi del cibo e sono stata bulimica e anoressica", ha detto Fiore Argento. Corinne Clery si è difesa: "Non ho mai detto che si deve curare".

Lo scontro tra Fiore Argento e Corinne Clery

Lo scontro tra Fiore Argento e Corinne Clery nasce appunto per una fetta di cocco che Fiore Argento avrebbe rubato a Corinne Clery. Da lì sarebbe scaturita la lite. Ecco il commento di Fiore Argento in Palapa: "Mi è stato detto cinquanta volte di seguito che io ho problemi del cibo. Ed è vero. Sono stata bulimica e sono passata all'anoressia. Questo urlarmi in faccia ossessivamente "ho problemi del cibo", mi ha fatto saltare i nervi. Sono scoppiata a piangere". La reazione di Corinne Clery è stata: "Io ho detto che deve fare pace col cibo, non ho detto che si deve curare. Non l'ho insultata, ma ho fatto una constatazione dei fatti. Ognuno faceva il suo menu e io ho parlato di pasta e vongole, non è un reato. Il brutto è fare un dispetto all'altra, prendere un pezzo di cocco dell'altra".

L'intervento di Vladimir Luxuria

Per cercare di sedare la baruffa, interviene proprio Vladimir Luxuria che sottolinea come le donne hanno attaccato in puntata Alessandro Cecchi Paone parlando di spirito femminile. Loro, però, non stanno dimostrando questo spirito: "Prima ho sentito dire che Alessandro ce l'ha con le donne, però a vedere questa clip penso che pure le donne ce l'hanno con le donne e tutta questa solidarietà femminile dove sta?". È chiaro che questa contesa non si fermerà in questa seconda puntata, ma avrà un seguito.