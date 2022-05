L’Isola dei Famosi 2022, nessun eliminato: Laura e Fabrizia lasciano la Palapa, le nomination Nella puntata del 9 maggio 2022 Laura Maddaloni e Fabrizia Santarelli hanno abbandonato la Palapa, mentre in nomination ci sono Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Nessun naufrago è stato eliminato.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 9 maggio 2022 dell‘Isola dei Famosi ad abbandonare la Palapa è Laura Maddaloni che ha perso al televoto contro Lory Del Santo. Ad abbandonare il reality di Canale 5, invece, è che non ha superato il televoto flash. In nomination ci sono Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis, Lory Del Santo e Marco Cuculo.

Nessun eliminato nella puntata del 9 maggio 2022, Laura e Fabrizia abbandonano la Palapa

La prima naufraga ad abbandonare la Palapa è Laura Maddaloni che è stata battuta al televoto da Lory Del Santo e, quindi, si è ricongiunta a suo marito Clemente Russo su Playa Sgamada. Durante la puntata un'altra naufraga ha raggiunto la spiaggia, si tratta di Fabrizia Santarelli, una delle tre conquistadores, che ha perso al televoto flash con Maria Laura De Vitis, mentre Mercedes Henger è stata salvata da tutti naufraghi. Anche in questa puntata nessuno è stato eliminato.

Chi sono i concorrenti in nomination

Diversamente dalle altre puntate, stavolta i naufraghi sono divisi in uomini e donne, e per ogni fazione ci sono due leader che hanno scelto chi mandare in nomination. Roger, vincendo la prova e guadagnandosi l'immunità, ha scelto di nominare Edoardo Tavassi, mentre Guendalina che ha vinto per le donne ha scelto di mandare in nomination Maria Laura De Vitis. Iniziano, poi, le nomination segrete e il primo ad essere chiamato in confessionale è Nicolas Vaporidis che vota Lory Del Santo, votata anche da Edoardo. Lory Del Santo e Marco Cucolo votano Nicolas Vaporidis, altri voti che va a Lory Del Santo è quello di Mercedes e Alessandro. Carmen Di Pietro vota Mercedes, Nick dei Cugini di Campagna vota Lory Del Santo che ha così guadagnato più voti dal gruppo. I due leader, poi, hanno dovuto accordarsi per scegliere il nome di un altro naufrago da mandare in nomination e la scelta è ricaduta su Marco Cucolo.

Cosa è successo nella puntata del 9 maggio de L'isola dei famosi 2022

La puntata di lunedì 9 maggio 2022 è stata piuttosto ricca tra sfide, litigi e momenti di commozione e qualche comunicazione importante come quella di Alvin che informa il pubblico sulle condizioni di salute di Blind. L'appuntamento si è aperto con una lite piuttosto accesa tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi che non si sono risparmiati scatti di rabbia, a cui è seguita una rappacificazione inaspettata durante la puntata, in cui i due hanno dichiarato di essersi affezionati l'uno all'altro. Non sono mancati momenti di divertimento, come quello che vede Carmen Di Pietro cadere rovinosamente durante una prova. Gli opinionisti, in studio, sempre in splendida forma con Nicola Savino che lancia qualche frecciatina ad Ilary Blasi sull'allungamento del reality show.