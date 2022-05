L’isola dei famosi 2022, Fabrizia Santarelli eliminata: Roger lascia la Palapa, le nomination Fabrizia Santarelli ha dovuto lasciare l’Isola dopo un televoto flash. Roger Balduino sceglie invece di restare su Playa Sgamada dopo l’eliminazione e il bacio di giuda ad Estefania. In vista di lunedì 30 maggio, ben 5 naufraghi finiscono in nomination.

A cura di Giulia Turco

(Foto IPA)

Nella puntata di venerdì 27 maggio dell’Isola dei Famosi Roger Balduino ha perso al televoto contro Maria Laura De Vitis. Tra i protagonisti delle vicende sentimentali di quest’isola, Roger ha lasciato Playa Accopiada dando il suo bacio di giuda ad Estefania. Il naufrago ha poi scelto di restare su Playa Sgamada e di proseguire il gioco.

Durante la serata un telefoto flash ha chiesto al pubblico chi eliminare tra Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. È Fabrizia ad essere eliminata e a dover lasciare definitivamente l’Isola. Finiscono in nomination ben cinque naufraghi: Estefania Bernal, Lory Del Santo, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani.

Fabrizia è l'eliminata della puntata del 27 maggio, Roger deve abbandonare la Palapa

Nel corso della serata Ilary Blasi ha aperto un televoto flash per decretare il nuovo eliminato. Come sempre, il naufrago meno votato del pubblico dovrà abbandonare l’Isola. I concorrenti più nominati del gruppo sono tra gli ultimi arrivati: Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, sempre più vicino ad Estefania. È Fabrizia a dover rientrare in Italia. Prima di lei aveva perso la sfida al televoto Roger Balduino, che ha preferito restare in gioco e spostarsi così su Playa Sgamada.

(Foto IPA)

Chi sono i concorrenti in nomination

I naufraghi affrontano due sfide, una tutta al femminile e una tutta al maschile. Il vincitore di ciascun gruppo manda direttamente al televoto uno degli avversari. Maria De Vitis vince la prova femminile e manda in nomination Estefania Bernal. Finisce al televoto anche Lory Del Santo che, infortunata, non ha partecipato al gioco ma ha scommesso proprio su Estefania. Nicolas Vaporidis vince la prova maschile e manda al televoto Marco Maccarini. Infine, il leader del gruppo che è immune, Luca Daffré, sceglie di mandare in nomination Nick Luciani. Infine, al termine delle nomination singole dei naufraghi, il concorrente più nominato è Maria Laura De Vitis.

Cosa è successo nella puntata del 27 maggio de L'isola dei famosi 2022

Durante la puntata di venerdì 27 maggio, i naufraghi si sono ritrovati in Palapa a discutere di Marco Maccarini, che non sembra riscuotere molte simpatie nel gruppo, in particolare di Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis che lo hanno accusato di sperimentare troppa strategia nel gioco. “Si sta comportando in maniera beffarda, furba”, lo accusa Vaporidis. Per quanto riguarda i momenti esilaranti della puntata invece, Carmen ha rasato i capelli a zero ad Edoardo Tavassi, suscitando commenti in studio. “Sembro Nicolas”, ha esclamato Edoardo con la testa completamente rasata. Grazie alla sua prova i naufraghi potranno mangiare lasagna, un sandwich, patate e salsiccia nei prossimi giorni.