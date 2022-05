Marco Maccarini attaccato da Carmen, Nicolas e Edoardo: “Tutti giocatori, ora lo divento anche io” Nella puntata del 27 maggio dell’Isola dei Famosi spazio a un confronto tra Marco Maccarini, Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Al “trio” non sono piaciuti alcuni comportamenti del nuovo naufrago, che ha spiegato di “aver capito che tutti giocano” e per questo è diventato “un giocatore” a sua volta.

A cura di Elisabetta Murina

L'arrivo di Marco Maccarini all'Isola dei Famosi ha portato scompiglio tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Fin da subito, Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono scontrati con lui per la sua propensione, un pò troppa, a sperimentare e per la sua strategia nel gioco.

Il confronto tra Marco Maccarini, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi

Durante la settimana, il nuovo naufrago ha deciso di dare una ricompensa a Pamela Petrarolo che, come lui, ha da poco iniziato l'avventura in Honduras, togliendo quindi la possibilità di mangiare a chi invece è in gioco ormai da due mesi. Questa sua scelta non è piaciuta a Nicolas e Edoardo, che lo hanno accusato di essere un abile giocatore, che sta pendendo in giro tutti. In Palapa, durante la puntata del 27 maggio, i tre naufraghi hanno avuto modo di confrontarsi. Nicolas ha espresso il suo punto di vista su Marco: "Si sta comportando in maniera beffarda, furba, non è una persona sprovveduta. Non ha capito lo spirito che stiamo vivendo all'isola, è un giocatore che sbagliando e chiedendo scusa sta cercando di trovare un suo spazio".

Marco Maccarini ha allora replicato: "Sono venuto qui per vivere un'esperienza giocosa, diversa. Ora ho capito che giocano tutti quanti e allora ho deciso di giocare anche io". È intervenuto poi anche Edoardo Tavassi, che ha spiegato: "Io e Nicolas non vogliamo far fuori tutti i naufraghi. Mi fa ridere la coerenza di Marco. È il più incoerente".

Il confronto tra Marco Maccarini e Carmen Di Pietro

Un'altra naufraga a cui non piace Marco Maccarini è Carmen, sempre per via della sua strategia di gioco e del suo "sperimentare" troppo sull'isola, mettendo anche a rischio gli altri compagni. A Ilary Blasi che gli ha chiesto cosa pensasse di Carmen, il nuovo naufrago ha risposto: "Ce l'ho avuta al collo dal secondo giorno. Faccio delle cose che sono fuori dagli equilibri normali che si sono mantenuti in questi giorni, non tutto mi viene. Mi piace sperimentare e osservare".