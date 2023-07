Licia Ronzulli a In onda, suona l’allarme in diretta: “È l’antifurto di casa, mi devo preoccupare” Imprevisto per Licia Ronzulli. Mentre l’esponente di Forza Italia era ospite del programma In onda, è suonato l’allarme che segnalava che si era attivato l’antifurto di casa sua.

La puntata della trasmissione In onda, trasmessa giovedì 20 luglio, ha visto tra gli ospiti di Marianna Aprile e Luca Telese, Licia Ronzulli di Forza Italia e la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea. Il tema iniziale da affrontare era il futuro di Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi. Mentre il dibattito era in corso, spostandosi anche su altre questioni attuali, è sorto un imprevisto per Licia Ronzulli.

Licia Ronzulli, suona l'allarme di casa mentre è in diretta

Licia Ronzulli, quanto al suo futuro nel partito Forza Italia, ha spiegato: "Vivo nel qui e ora, se fossi in grado di prevedere il futuro sarei miliardaria, da qualche parte a godermi i soldi del Superenalotto. Faccio il capogruppo al Senato, sono un dirigente nazionale di questo partito, lo sono da tantissimi anni. Sono una delle persone che è stata accanto a Berlusconi negli ultimi 20 anni. Facciamo parte di questo governo, voluto dagli italiani". La politica ha anche assicurato che il partito aprirebbe le porte a Matteo Renzi se sposasse la loro linea. Il dibattito, poi, si è spostato su altri temi e mentre Annalisa Cuzzocrea stava esprimendo il suo punto di vista, si è sentito forte e chiaro il suono di un allarme proveniente dal cellulare di Licia Ronzulli.

La reazione di Licia Ronzulli e Annalisa Cuzzocrea

Annalisa Cuzzocrea, nel sentire l'allarme che proveniva dal telefono di Licia Ronzulli, si è voltata verso di lei preoccupata. L'esponente di Forza Italia ha spiegato: "È l'antifurto di casa, quindi mi devo anche preoccupare adesso". Marianna Aprile ha sdrammatizzato: "Era finito il nostro tempo, quindi la ringraziamo anche per l'alert. La ringraziamo per essere stata qui con noi, ringraziamo anche la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea. Di salario minimo e tasse, parliamo tra pochissimo con altri ospiti".