L’ex moglie di Marco Bellavia: “Non ha mai avuto problemi psicologici, mai una crisi né un pianto” Elena Travaglia spiega di essere venuta a conoscenza delle sofferenze di Marco solo in tv al GFVip: “È sempre stato un uomo forte e allegro, anche la psicologa del programma lo aveva ritenuto idoneo dopo lunghe ore di conversazione”.

A cura di Giulia Turco

L’ex moglie di Marco Bellavia Elena Travaglia torna a parlare dell’ex gieffino che ha lasciato la casa per la sua salute mentale. La donna ha rotto il silenzio spiegando di essere venuta a conoscenza di queste difficoltà e sofferenze di Marco soltanto con la sua partecipazione al programma, mentre nel corso del loro rapporto non avrebbe mai notato nessun dettaglio preoccupante.

Secondo l'ex moglie nessun segnale di sofferenza

“A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip”, confessa la donna in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Il loro legame è durato 4 anni, iniziato nel 2005 in una discoteca milanese è presto sfociato in una convivenza e nella nascita del figlio Filippo che oggi ha 15 anni. Nel 2009 è stata Elena a prendere la decisione di interrompere il rapporto, ma ciò nonostante hanno mantenuto un legame sano e positivo. “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno un pianto”, ammette Elena. “Anzi, è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti”.

Tre ore di conversazione con la psicologa del GFVip

Secondo l’ex moglie dunque, potrebbe essere stata la difficoltà a rientrare nel mondo della tv al termine della sua “parabola discendente” ad avere su di lui un’influenza negativa. “Pian piano lo ha consumato”, spiega. Nulla però che secondo il suo parere avrebbe potuto ricondurre alla crisi scoppiata al GFVip. Il programma infatti, come ha confermato lo stesso Signorini, si era assicurato che il concorrente fosse nelle condizioni di poter trascorrere diversi mesi sotto le telecamere. “Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”.