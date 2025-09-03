L’ex del GF Oriana Marzoli diventa conduttrice di un programma Mediaset: sarà una sorta di Uomini e Donne

Salto di qualità per Oriana Marzoli che, dopo numerose esperienze come concorrente di reality show, debutta alla conduzione. Insieme a Sebastián Gallego sarà al timone di El Loco Amor, un programma trasmesso da Mediaset España e considerato una sorta di versione spagnola di Uomini e Donne.

Per Oriana Marzoli potrebbe essere finita l’era da “concorrente di reality show”. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip è stata scelta per condurre la prima edizione di El Loco Amor, dating show che debutterà su Mediaset Infinity España. Un format che, come già accade in Italia con Uomini e Donne e altri programmi simili, offrirà ai partecipanti la possibilità di cercare il vero amore sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Che cos’è El Loco Amor, il programma che condurrà Oriana Marzoli su Mediaset Infinity

Pensato per un pubblico giovanissimo, El Loco Amor trasforma la ricerca dell’amore in un gioco dedicato alla Generazione Z. In ogni puntata, due single avranno la possibilità di conoscere tre pretendenti ciascuno nel corso di una serie di appuntamenti a tema. Il pubblico potrà commentare in tempo reale ciò che accade sullo schermo e suggerire ai protagonisti le mosse da fare, sia per approfondire la conoscenza sia per smascherare chi fosse interessato solo alla visibilità. Il format si distingue anche per l’attenzione riservata alle coppie arcobaleno: i partecipanti, infatti, non saranno selezionati in base al genere o all’orientamento sessuale.

Per Oriana Marzoli è il debutto da conduttrice

Per la venezuelana si tratta della prima vera esperienza alla conduzione. Finora Marzoli aveva preso parte a numerosi reality show in diversi paesi, senza mai passare dall’altra parte della barricata. Considerato il pubblico di riferimento, composto principalmente da giovanissimi, la rete ha scelto di puntare su un volto molto seguito proprio dai più giovani, soprattutto sui social. Oriana, infatti, conta 2.6 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni su TikTok. A condividere con lei il timone sarà Sebastián Gallego, volto rivelazione della scena mediatica spagnola, che nel 2023 ha vinto insieme ad Ana Milán il Premio Ondas per il podcast più rivoluzionario.