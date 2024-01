Letizia Petris: “Stefano Miele ha fatto outing a Federico Massaro al GF, dice che è omosessuale” Secondo i concorrenti del Grande Fratello, Stefano Miele avrebbe fatto outing a Federico Massaro. A rivelarlo è stata Letizia Petris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefano Miele finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. Dopo essere stato rimproverato e mandato d’ufficio al televoto dal Grande Fratello per avere svelato ai concorrenti informazioni ottenute dall’esterno della Casa quando non era ancora concorrente, l’uomo è finito nell’occhio del ciclone a causa di un altro atteggiamento scorretto. Letizia Petris ha raccontato infatti che Miele avrebbe fatto outing a Federico Massaro, rivelandone l’omosessualità. Il racconto della fotografa è stato confermato anche da Fiordaliso e da Greta Rossetti.

Che cosa avrebbe detto Stefano Miele di Federico Massaro

In giardino insieme a Greta e Fiordaliso, Letizia ha rivelato di non avere apprezzato alcune recenti uscire di Stefano. Una, in particolare, l’avrebbe infastidita più delle altre: “A me piace Stefano ma ha fatto dei discorsi….Sai quando mi sono un po’ storta? Non so se tu c’eri quando ha detto che Federico secondo lui è omosessuale. Mi sembra un po’ come la frase che disse Bea al tempo di me. Non sono cose che si dicono se non c’è la persona presente”. Secondo Fiordaliso, Stefano sarebbe entrato nella Casa con un unico scopo: quello di provocare. “Per me è un provocatore, lui gioca”.

Stefano Miele già rimproverato in diretta al GF

L’atteggiamento di Miele è stato apertamente criticato da Letizia Petris ed è possibile che sarà oggetto di un blocco nel corso della prossima puntata del GF. Già la settimana scorsa, Stefano era finito al centro del dibattito quando era stato rimproverato da Alfonso Signorini e mandato d’ufficio in nomination per avere rivelato ai coinquilini informazioni vietate. In particolare, aveva utilizzato informazioni in suo possesso per avere la meglio nel corso di una discussione con Anita Olivieri. Per questo motivo, la produzione del reality aveva deciso di sanzionarlo. Che cosa accadrà adesso con quanto dichiarato dal gieffino a proposito di Federico Massaro?