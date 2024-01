GF, provvedimento per Stefano Miele: ha usato informazioni apprese all’esterno contro Anita Olivieri Al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento nei confronti di Stefano Miele. Nei giorni scorsi, per ridimensionare Anita Olivieri, aveva usato informazioni apprese all’esterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento nei confronti di Stefano Miele. L'uomo ha usato informazioni apprese all'esterno per invitare Anita Olivieri a ridimensionarsi. Il conduttore ha letto il comunicato che annunciava: "Sei il primo candidato all'eliminazione". Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Stefano Miele al Grande Fratello

Mentre i concorrenti del Grande Fratello erano riuniti a tavola per festeggiare il traguardo di quattro mesi nella casa, Giuseppe Garibaldi ha assicurato che i veterani avrebbero fatto uscire uno a uno tutti i nuovi gieffini. Anche Fiordaliso si è detta convinta che il pubblico si sia affezionato ai concorrenti che per primi sono entrati nella casa. Stefano Miele, allora, è intervenuto: "Io mi appello al pubblico, da quanto non vanno in nomination alcuni di loro, come Anita?", lasciando intendere che in fondo non fosse poi così amata. Anita Olivieri ha replicato: "Io sono stata la preferita per due mesi in casa e poi sono stata preferita dal pubblico insieme a Beatrice". Stefano è stato lapidario: "Questo lo so, ma io conosco anche le percentuali". A tavola, tutti hanno evidenziato con un urlo la bomba appena sganciata. Giuseppe Garibaldi ha obiettato: "Ma tu non hai detto che sei entrato senza sapere nulla?". Miele non si è scomposto: "Vuoi sapere cosa so? Non te lo posso dire". Garibaldi ha fatto notare che se conosce le percentuali, sa anche perfettamente chi farsi amico nella casa per essere amato dal pubblico.

Il provvedimento annunciato da Alfonso Signorini

In diretta, Stefano Miele ha spiegato di avere lanciato quella frecciatina ad Anita Olivieri perché non era stata particolarmente ospitale nei suoi confronti. Alfonso Signorini, allora, ha letto un comunicato al concorrente:

Stefano sei entrato nella casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che tu hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto perché può condizionare gli altri concorrenti e il gioco stesso. Per questa ragione, il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione, che avverrà lunedì 29 gennaio.

Dunque, il provvedimento lo spedisce al televoto in una nomination che prevede l'eliminazione.