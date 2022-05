L’eliminazione di Nunzio ad Amici vista da quasi 4.5 milioni di spettatori Amici di Maria De Filippi è stato visto da 4.370.000 spettatori con uno share del 26.3% e ha vinto la serata di sabato 30 aprile 2022.

È dominio Amici su Canale 5. Gli ascolti tv del sabato sera hanno un solo padrone, ormai. La puntata di ieri 30 aprile è stata vista da 4.3 milioni di spettatori netti per il 26.3%. Battuto Ulisse – Il piacere della scoperta con una bella puntata monografica su Parigi che si ferma al 15%. Sulle altre reti, supera il milione netto di spettatori solo la serata di Rai2 dedicata alle serie tv FBI e FBI International.

Gli ascolti tv del 30 aprile 2022

Nel dettaglio, la serata di sabato 30 aprile 2022 è stata vinta da Canale 5. Amici di Maria De Filippi è stato visto da 4.370.000 spettatori con uno share del 26.3%. Una puntata emozionante culminata con l'eliminazione dalla gara di Nunzio. Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.753.000 spettatori pari al 15% di share. È stata una puntata speciale per Alberto Angela perché Parigi è la città nella quale è nato, 60 anni fa. La puntata è stata un viaggio nella Parigi della belle époque.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, Rai2 è l'unica che riesce a sfondare il muro del milione di spettatori netti: F.B.I. ha conquistato 1.108.000 spettatori netti per il 5.2% di share e a seguire F.B.I. International 1.012.000 spettatori netti per il 5.1% di share. L’era glaciale 2 – Il disgelo ha conquistato 987.000 spettatori netti pari al 4.8% di share. Su Rete4 Miami Supercops ha conquistato una media di 937.000 spettatori netti per il 4.8% di share. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui ha fatto registrare 659.000 spettatori netti con il 3.5% di share. Su La7 Yellowstone, la serie tv con Kevin Costner, ha registrato 449.000 spettatori netti con il 2.1% di share. Su Tv8 The Eagle segna 182.000 spettatori netti per lo 0.9% di share. Sul Nove Putin – Potere ad ogni Costo è stato visto da 381.000 spettatori netti per l'1.8% di share.