Le sei coppie di 90 giorni per innamorarsi 2022 – lontano dagli Usa: i nomi nel cast Su Real Time, “90 giorni per innamorarsi – Lontano dagli Usa” è lo spin off del noto dating show, che deve sei coppie rapportarsi con culture diverse e disposti a trasferirsi lontano dall’America per Amore. È possibile vedere il programma sul canale 31 o in streaming su Discovery.

È tornato su Real Time lo spin off di uno dei dating show più famosi degli ultimi tempi, ovvero 90 giorni per innamorarsi. Il format prevede che ci siano delle coppie disposte ad interfacciarsi con nuove culture e realtà, talvolta superando anche le difficoltà linguistiche, ma in questo caso si tratta dello spin-off americano, tanto è vero che anche il nome dello show è stato leggermente modificato in "90 giorni per innamorarsi- lontano dagli Usa". Rispetto alle precedenti stagioni, infatti, adesso sono gli americani che per seguire il proprio sogno d'amore dovranno allontanarsi dal loro paese di appartenenza, si troveranno a dover gestire abitudini quotidiane stravolte, un clima anomalo, luoghi e persone completamente lontani dalla loro realtà di appartenenza. Gli episodi del dating show sono disponibili su Real Time (canale 31) a partire dalle 20:25 con due puntate successive e in streaming e on demand su Discovery +. Le varie stagioni del programma si possono trovare anche su TimVision.

Le sei coppie di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Usa

Il format, quindi, prevede che alcuni americani lascino le proprie città per partire alla volta di altri Paesi non occidentali, per incontrare una persona di cui innamorarsi. Vivranno tre mesi a stretto contatto, assimileranno modi di fare, di vivere completamente diversi e si metteranno alla prova, testando la loro apertura e anche la loro malleabilità nei confronti di un mondo del tutto differente a quello in cui sono nati e cresciuti. Ecco, quindi, le coppie che si metteranno alla prova:

Jenny Slatten e Sumit Singh

Jenny Slatten ha 60 anni vive a Palm Springs in California, con tre figlie e quattro nipoti. Ha stravolto la sua vita trasferendosi in India dall' "amore della sua vita" Sumit Singh che ha 30 anni e vive a New Delhi.

Laura Jallali e Aladin Jallali

Laura Jallali ha 51 anni e vive a Eustis in Florida, dopo un divorzio a seguito di un tradimento, ha ritrovato l'amore con Aladin Jallali di Doha in Qatar e ben presto lascerà l'America per lui.

Tiffany Franco da Frederick, Maryland e Ronald Smith da Randfontein, South Africa

Tiffany Franco ha 27 anni vive a Frederick nel Maryland e con suo figlio sta per trasferirsi in Sud Africa dal suo fidanzato Ronald Smith, 28 anni che ha avuto problemi di dipendenze dal gioco d'azzardo, ha è entrato in un programma di recupero.

Corey Rathgeber e Evelin Villegas

Corey Rathgeber ha 32 anni e viene da Mill A, Washington ed è innamorato di Eveline Villegas, 26 anni originaria di Engabao in Ecuador, incontrata in vacanza in Sud America. Dopo sei mesi in America, lei deve tornare nel suo paese e lui è pronto a trasferirsi e lasciare tutto.

Deavan Clegg e Jihoon Lee da Seoul, South Korea

Deavan Clegg da Salt Lake City nello Utah ha conosciuto Jihoon Lee da Seul, in Sud Corea. I due hanno iniziato a frequentarsi, fino a decidere di sposarsi e mettere su una famiglia.

Paul Staehle da Louisville, Kentucky e Karine Martins

Paul ha 35 anni e viene da Louisville in Kentucky dove lavora in una fattoria. Ha conosciuto Karine, originaria dell'Amazzonia, online, e si è perdutamente innamorato. I due si sono sposati in Brasile e adesso stanno per avere un figlio.