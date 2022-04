Le foto di Silvano Michetti all’Isola dei Famosi 2022, cosa ha fatto prima di essere espulso È un vero peccato che Michetti si sia bruciato l’opportunità di vivere l’Isola in meno di due giorni. Nelle 48 ore trascorse insieme ai naufraghi ha dato prova di grande spirito e di ironia. Da subito ha trovato complicità in particolare con le donne dell’Isola.

Silvano Michetti è stato squalificato dall'Isola dei Famosi per aver aver pronunciato una bestemmia in diretta. Il cantante, membro dei Cugini di Campagna e concorrente del reality in coppia con Nick Luciani, aveva atteso circa un mese alle Honduras prima di poter entrare in scena, ma la sua permanenza è durata poco meno di 48 ore. Sbarcato su Playa Acopiada nella puntata di lunedì 4 aprile, arrivato a mercoledì 6 aprile Michetti ha dovuto rifare i bagagli per il suo rientro in Italia.

I due giorni di Silvano Michetti all'Isola dei Famosi

È un vero peccato che Michetti si sia bruciato l'opportunità di vivere l'Isola in meno di due giorni. Non solo la coppia dei Cugini di Campagna erano tra i naufraghi più attesi sull'Isola, ma la loro complicità sarebbe stata un elemento di forza indiscutibile per quest'edizione del programma, che ha con sé diversi personaggi che abbiamo già visto più volte sull'Isola. Nelle poche ore trascorse insieme ai naufraghi Michetti ha dato prova di grande spirito di adattamento, ma soprattutto di ironia. Come testimoniano le foto, non si era limitato a Nick Luciani, ma aveva da subito trovato complicità in particolare con le donne dell'Isola, da Floriana Secondi con la quale è stato immortalato durante un vano tentativo di pesca, a Carmen Russo e Guendalina Tavassi, che si erano divertite ad acconciargli la chioma, folta e indomabile.

L'assenza di Silvano Michetti nei daytime dell'Isola dei Famosi

Dopo il comunicato con il quale Mediaset ha ufficializzato la squalifica del naufrago scusandosi con i telespettatori "per l'episodio inaccettabile", dai daytime caricati sul portale di streaming sono state tagliate le scene dei (pochi) momenti trascorsi da Silvano Michetti sull'Isola. Non c'è infatti nessun video che racconti i momenti vissuti insieme agli altri naufraghi, che pure ci sono stati, come testimoniano le foto ufficiali. D’altronde la scelta della produzione non sorprende, considerando che dopo il caos scoppiato attorno alla bestemmia e prima che il caso venisse effettivamente verificato, Mediaset aveva già tagliato dalla puntata integrale quella relativa alle parole pronunciate dal naufrago. Nella puntata di stasera giovedì 7 aprile comunque, verrà chiarita la situazione e verranno date tutte le motivazioni sull’accaduto.