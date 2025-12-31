“Le chiesi se sapeva cucinare”, il pacchista delle Marche gela Stefano De Martino: “Tornati agli anni ’20”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi di martedì 30 dicembre ha visto protagonista Roberto, pacchista della Regione Marche tornato a casa con ben 100mila euro. Prima di dare il via alla lunga partita contro il dottore Pasquale Romano, ha raccontato di sé e della sua storia d'amore con la fidanzata che lo ha accompagnato in studio. E una frase sta facendo chiacchierare i telespettatori di X ancora oggi, all'indomani della partita andata in onda nell'access prime time di Rai1.

"Lavoro come magazziniere in una ditta che si occupa di commercio e stoccaggio di cereali e prodotti per l'agricoltura. Tiro avanti il terreno di famiglia, coltivo la campagna da sempre. Come hobby? Dormo" ha raccontato Roberto a Stefano De Martino e Herbert Ballerina prima di presentare la fidanzata, Gloria, educatrice per i servizi della prima infanzia. "Le nostre mamme lavoravano nella stessa fabbrica ma non ci eravamo mai parlati. Poi, presi l'iniziativa e la contattai" ha aggiunto il pacchista da Tolentino, prima di lasciare perplessi tutti i presenti: "L'ho sfidata, perché volevo vedere se sapeva cucinare". Mentre Herbert Ballerina si sfiorava la fronte, Stefano De Martino è subito intervenuto per commentare: "Una roba anni '50, se non '30, '20. Poi volevi sapere se aveva un pezzo di terra?". "No, ma penso per il futuro. L'amore passa, la fame no" ha risposto il pacchista. Il conduttore, allora, ha chiuso l'argomento rivolgendosi ai telespettatori: "Mi dispiace signori, siamo negli anni '20 come potete capire. Ma c'è ancora domani, come direbbe Paola Cortellesi".

Solo allora è iniziata la partita del concorrente marchigiano che arrivato in finale con due pacchi rossi, 75mila e 100mila euro, ha deciso di scambiarli: la scelta si è rivelata vincente. Insieme alla fidanzata Gloria, Roberto è tornato a casa con 100mila euro.