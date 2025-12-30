Affari Tuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 30 dicembre, è stato Roberto da Tolentino, in provincia di Macerata. Il concorrente marchigiano, magazziniere di professione, ha giocato accompagnato da Gloria, educatrice della prima infanzia e sua compagna, portando a casa 100mila euro grazie a un cambio accettato nel finale. Il suo pacco iniziale era il numero 15.

La partita di Roberto ad Affari Tuoi

La serata è iniziata nel migliore dei modi per Roberto. Dopo i primi sei tiri, lo scenario si è presentato favorevole, anche se dal podio sono andati via i 200mila euro. Restava però una buona situazione con il pacco nero, tanti rossi e i premi da 75, 100 e 300mila euro ancora in gioco. Il Dottore ha fatto la sua prima mossa offrendo 32mila euro, proposta che il concorrente ha rifiutato senza esitazioni.

La situazione si è complicata nei tre tiri successivi. Purtroppo sono volati via subito i 300mila euro, il premio massimo della serata. Fortunatamente però è uscito anche il pacco da 20 euro, una buona notizia che ha riequilibrato il tavolo. A questo punto il Dottore ha abbassato l'offerta a 20mila euro.

La partita è proseguita con Roberto che si è trovato in una situazione di vantaggio: sul tabellone restavano 10mila, 20mila, 50mila, 75mila e 100mila euro contro soli tre pacchi blu. Il Dottore ha confermato l'offerta a 20mila euro, ma stavolta per due tiri. Roberto e Gloria hanno deciso di andare avanti. Il primo tiro ha eliminato i 10mila euro, via un rosso ma tutto sommato non male. Il secondo tiro è stato ancora più fortunato: via i 50 euro, un'ottima notizia.

Restavano fuori zero, 200, 20mila, 50mila, 75mila e 100mila euro. L'offerta del Dottore è salita a 24mila euro, ma Roberto ha rifiutato nuovamente. Nel tiro successivo sono andati via i 20mila euro. Il Dottore ha confermato l'offerta a 24mila euro, ma il concorrente ha continuato imperterrito.

Il finale di Roberto ad Affari Tuoi: cambio vincente per 100mila euro

La tensione è salita quando sono volati via i 50mila euro. A quel punto la lotta si è fatta serrata tra zero, 200, 75mila e 100mila euro. Nel pacco numero 18 della Campania c'erano 200 euro. Per un solo tiro, il Dottore ha offerto nuovamente 32mila euro, la stessa cifra della prima offerta della serata.

Roberto ha chiamato il numero 16 della Valle d'Aosta e nel pacco sono usciti gli zero euro. E alla fine si è ballato davvero, perché la vincita finale si è giocata tra i 75mila e i 100mila euro. Il Dottore a quel punto ha proposto il cambio e, nel gioco delle decisioni finali, Roberto ha accettato. "Facciamo questa prova" ha detto il concorrente marchigiano, decidendo di cambiare pacco.

La scelta si è rivelata vincente: Roberto ha portato a casa 100mila euro, un finale da sogno per chiudere la puntata del 30 dicembre.