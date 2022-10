L’assurda storia di Guy Goma: va a un colloquio e la BBC lo intervista come esperto in diretta Oggi si celebra un momento televisivo epico accaduto alla BBC 16 anni fa. La storia di Guy Goma è un assurdo televisivo accaduto alla BBC, dove nel 2006 si presentò per un colloquio da tecnico di computer e finì intervistato, scambiato per un esperto di tecnologia. Un momento meraviglioso, che lo ha consegnato al mito.

A cura di Andrea Parrella

La televisione, la diretta e gli imprevisti generati dal caso. Ci sono storie che in Italia avremmo visto un tempo a Mai Dire Gol, oppure a Striscia La Notizia, che oggi emergono semplicemente dai meandri dei social e si impongono, improvvisamente, come perle meravigliose.

C'è un video che circola in queste ore e celebra un anniversario, esattamente 16 anni fa, di uno dei fatti televisivi più assurdi e divertenti accaduti nel Regno Unito da sempre. Qualcosa di paragonabile alla "borra" di Antonella Clerici o alle battaglie vinte dalle Amazzoni del signor Giancarlo alla Ruota della fortuna di Mike Bongiorno. In questo caso ci troviamo oltremanica e, nello specifico, alla BBC, l'emittente televisiva simbolo del concetto di servizio pubblico in tutto il mondo, nonostante ciò non immune ad errori e imprevisti.

La storia, nello specifico, è quella di Guy Goma, tecnico di computer diventato una celebrità per sbaglio, ma anche per prontezza e capacità di improvvisazione. La vicenda è la seguente: 16 anni fa esatti Goma si presentava presso la BBC per un colloquio di lavoro, da tecnico di computer appunto. Non avrebbe mai immaginato che pochi minuti dopo si sarebbe trovato seduto su uno sgabello all'interno degli studi televisivi di BBC News Tv, protagonista di un'intervista in diretta sul tema del futuro della musica online.

Follia pura o uno scherzo di cui Goma è vittima? Nulla di tutto questo, l'uomo era stato infatti oggetto di uno scambio di persona, confuso per l'esperto di era stato infatti scambiato per l'esperto di tecnologia Guy Kewney. La scena, per chi non l'abbia mai vista e mastichi un po' d'inglese, è letteralmente stupenda. All'inizio dell'intervista la giornalista lo presenta al pubblico e solo in quel momento Goma si rende conto dello scambio di persona, facendo un'espressione che è tutto un programma. "Cosa pensa di questa decisione?", gli viene chiesto dalla giornalista sul tema del giorno, il consumo di musica online. "Sono molto sorpreso che venga chiesto a me, non me lo sarei mai aspettato – dice l'uomo provando a far intendere con gentilezza di non essere chi la giornalista crede lui sia – Quando sono arrivato mi avevano detto altro e non che sarei stato intervistato, è una sorpresa".

Siccome la regola dello show che deve andare sempre avanti non si può violare nemmeno alla BBC, l'intervista continua e la giornalista chiede a Goma se con questo cambiamento più persone scaricheranno musica online. A quel punto il miracolo, con l'uomo che, un po' per gentilezza e un po' per prontezza, risponde alle domande nonostante non abbia alcun titolo per farlo: "Se vai in giro vedi molte persone che scaricano cose e utilizzano internet dovunque vogliano. Credo sia ottimo per lo sviluppo e anche per permettere alle persone di trovare ciò che cercano nel modo più veloce possibile".

Un momento assolutamente meraviglioso, che con una certa autoironia anche la BBC ha raccontato nel corso degli anni, rendendolo disponibile su Youtube in occasione del decennale. Guy Goma è diventato prevedibilmente una sorta di mito del piccolo schermo, personaggio celebrato come i molti divenuti noti in tutto il mondo grazie a brevi e casuali momenti televisivi che li hanno consegnati alla storia.