Tu Si Que Vales vince ancora agli ascolti tv, ma il distacco da Ballando con le Stelle è sempre meno Tu Si Que Vales è ancora in testa agli ascolti tv del sabato sera, ma il distacco da Ballando con le Stelle è sempre meno. Lo show di canale 5, nell’appuntamento di sabato 22 ottobre, ha raggiunto 3.881.000 spettatori pari a uno share del 26.8%, mentre quello di Milly Carlucci si è fermato di poco al di sotto (3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share).

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

É sempre più testa a testa tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales negli ascolti tv del sabato sera. Nella serata del 23 ottobre a convincere di più il pubblico è stato ancora una volta lo show di Canale5, che ha raccolto davanti alla televisione 3.881.000 spettatori pari a uno share del 26.8%. Il programma condotto da Milly Carlucci si è però fermato di poco al di sotto: 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Tu Si Que Vales ancora in testa agli ascolti tv (ma di poco)

A vincere gli ascolti tv di sabato 23 ottobre è ancora una volta Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudi Zerbi in giuria. Il programma ha raggiunto 3.881.ooo spettatori parti a uno share del 26.8%. Un risultato in calo se confrontato con quello della settimana scorsa, dove invece aveva raggiunto il 27.9% di share. Stabile invece Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, giunto al suo terzo appuntamento in cui nessuna coppia è stata eliminata. Lo show ha conquistato 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share. Un dato in leggera crescita rispetto all'appuntamento del 15 ottobre, dove si era fermato a 3.622.000 spettatori pari al 25% di share. La differenza tra i due show diventa sempre meno e chissà che la settimana prossima non ci sia un sorpasso.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 742.000 spettatori (4.1%), Su Italia1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha intrattenuto 498.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta parte da 742.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 469.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 680.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Atlantide Files ottiene 260.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 205.000 spettatori (1.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti segna 344.000 spettatori (1.8%) e 4 Hotel 215.000 spettatori (1.3%).