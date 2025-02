La Volta Buona di Caterina Balivo funziona: è il successo silenzioso di Rai1

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'arena quotidiana degli ascolti televisivi, dove ogni punto percentuale viene soppesato, scomposto e rivenduto come oro purissimo sulla bilancia, emerge silenziosa Caterina Balivo. La sua è davvero "La volta buona". Questa seconda edizione, a guardare i numeri, merita il sostantivo "successo" senza paura di esagerare. I dati Auditel già parlavano chiaro durante Sanremo, ma adesso lo confermano.

I numeri parlano chiaro

I dati Auditel di martedì 25 febbraio raccontano una storia inequivocabile: "La Volta Buona" ha registrato un 14,9% di share nella prima parte e un sorprendente 19,2% nella seconda, raggiungendo una media ponderata del 16,3% (fonte Cinguetterai). Risultati che non solo superano le aspettative interne dell'azienda, ma che smentiscono categoricamente le previsioni negative che accompagnano quasi quotidinamente il programma sin dal suo esordio.

Il palinsesto pomeridiano di Rai1 funziona

Il risultato di "La Volta Buona" non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro complessivamente positivo per il pomeriggio di Rai 1. A seguire, "Il Paradiso delle Signore" mantiene salda la sua posizione con un 19,4% di share, mentre "La Vita in Diretta" chiude il cerchio con un eccellente 21,1%. La rete ammiraglia del servizio pubblico dimostra di aver costruito un palinsesto pomeridiano coerente e gradito al pubblico, capace di tenere testa alla concorrenza di Canale 5 che, pur mantenendo la sua leadership nelle fasce dove c'è Uomini e Donne (22.8%), vede poi arrancare con "Pomeriggio Cinque" che non fa oltre il 13.6% della prima parte e il 13.2% della seconda.

Il silenzio mediatico è una questione di narrazione

Due pesi, due misure? Perché nessuno parla dei numeri di Caterina Balivo? Certe trasmissioni vengono osannate dagli addetti ai lavori anche quando fanno ascolti mediocri. "La Volta Buona" raggiunge risultati eccellenti nel silenzio generale. È una questione di narrazione.

