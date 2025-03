video suggerito

Ascolti tv venerdì 28 febbraio: chi ha vinto tra The Voice Senior e Le onde del passato Ha vinto The Voice Senior in onda su Rai1 con 3.550.000 spettatori e il 22,5% di share. La serie Le Onde del Passato su Canale 5 si è fermata a 2.253.000 spettatori con il 13,7% di share. In access prime time la classica sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 28 febbraio.

The Voice Senior su Rai 1 è stata la trasmissione più seguita del prime time con 3.550.000 spettatori e il 22,5% di share e ha battito così la serie di Canale 5 Le Onde del Passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi che si è fermata a 2.253.000 spettatori con il 13,7% di share. Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 28 febbraio.

Rai 1 vince con The Voice Senior, Canale 5 cala con Le onde del passato

Ha vinto The Voice Senior in onda su Rai1, confermando così la fortunata stagione di Antonella Clerici alla conduzione, non solo del contenitore mattutino di È sempre Mezzogiorno. Le Onde del Passato su Canale 5 si è fermata a 2.253.000 spettatori con il 13,7% di share, calando rispetto alla settimana precedente, quando aveva totalizzato 2.412.000 spettatori (14.8% share). A onor del vero anche la rete ammiraglia ha subito un leggero calo, visto che la scorsa puntata aveva totalizzato 3.708.000 spettatori pari al 24%. In access prime time ‘Affari Tuoi' su Rai1 si conferma leader con 5.364.000 spettatori (26,5% share) mentre Canale5 con ‘Striscia la Notizia' ha raccolto 2.682.000 spettatori (13,3% share).

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

‘Io sono vendetta' su Italia 1 ha raggiunto 1.417.000 spettatori e il 7,8% di share. Rete4 con ‘Quarto Grado' che ha totalizzato 1.336.000 spettatori (9,4% share) mentre ‘Propaganda Live' su La7 è stato visto da 1.081.000 spettatori (7,6% share). A seguire: Nove con ‘Fratelli di Crozza' (1.015.000 spettatori, 5,6% share); Rai2 con ‘Il giorno più bello' (620.000 spettatori, 3,5% share); Rai3 con ‘FarWest' (469.000 spettatori, 2,9% share) e TV8 con ‘Cucine da Incubo' (342.000 spettatori, 2,1% share).