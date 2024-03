La Volta Buona confermato per una seconda stagione, lo show di Caterina Balivo resta in Rai La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, torna in Rai anche il prossimo anno. I risultati degli ascolti, in crescita, avrebbero fatto prendere questa decisione al direttore dell’intrattenimento del day time. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È da settembre che il pomeriggio di Rai 1, subito dopo la messa in onda del Tg, è stato affidato al programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, dopo circa tre anni di Oggi è un altro giorno, la trasmissione al cui timone c'era Serena Bortone. Lo show, secondo quanto riportato da TvBlog, che ha segnato il ritorno in Rai della conduttrice campana, è stato confermato anche per la prossima stagione, sebbene inizialmente ci fossero dei dubbi in merito ad un rinnovo, ma gli ascolti leggermente in crescita avrebbero favorito questa conferma.

Il passaggio da Oggi è un altro giorno a La Volta Buona

Il programma di Serena Bortone, dal primo anno di messa in onda, aveva radunato una folta schiera di appassionati che, infatti, seguivano con assiduità la trasmissione in cui si avvicendavano affetti stabili e ospiti nuovi di puntata in puntata. Con la chiusura improvvisa del contenitore pomeridiano di Rai1, si è trovata un'alternativa che fosse in grado di sostenere il pubblico di quella fascia oraria e La Volta Buona è stato pensato per intrattenere gli spettatori nella fascia oraria post prandiale, e costruito a immagine e somiglianza della sua conduttrice. Per quanto riguarda gli ascolti, quindi, La volta buona dall'inizio stagione ha raggiunto una media del 14,38% di share, che a partire da gennaio 2024 è anche salita al 15,46%. Una crescita, quindi, piuttosto costante, considerando che il suo predecessore, aveva raggiunto poco più del 16% di share solo al terzo anno di messa in onda.

Caterina Balivo confermata alla conduzione

La Volta Buona è un programma leggero, che racconta storie di personaggi noti, pronti ad aprirsi nel salotto di Caterina Balivo, che li sottopone anche ad alcuni test e giochi che smorzano, alle volte, le interviste portate avanti dalla conduttrice. Con la conferma della trasmissione, è confermata anche la presenza della presentatrice, ormai volto affezionato al daytime di Rai1, e che ha trovato nella fascia pomeridiana la sua collocazione preferita.