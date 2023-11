“Serena Bortone dove sei?”, Caterina Balivo risponde con un video agli hater Caterina Balivo, in un video pubblicato su Instagram, ha pubblicato i commenti ricevuti dagli hater e ha risposto a suo modo.

A cura di Daniela Seclì

Caterina Balivo non si lascia di certo rovinare la giornata dagli hater. La conduttrice del programma di Rai1 La volta buona ha deciso di rispondere con ironia ai commenti spiacevoli che riceve sotto ai suoi post. Poi, ha brindato a chi perde il suo tempo a pubblicare cattiverie sul suo conto.

Caterina Balivo pubblica i commenti degli hater

Caterina Balivo ha pubblicato una serie di commenti ricevuti sotto ai suoi post. "Sei la mia milf preferita", a cui ha risposto con una risata. E ancora: "I piedi?", ma la conduttrice ha fatto capire di non essere intenzionata a solleticare gli istinti di perfetti sconosciuti. Infine gli insulti:

"Quanto è convinta questa. Poi, di nuovo i suoi programmi finti", "Bei vestiti, ma il cervello?", "Trovati un lavoro serio", "Di una antipatia rara", "Raccomandatissima, zero professionalità, zero competenza e va in tv. Mah", "Che fanatica", "Quanto sei finta".

E dopo questa carrellata di insulti, Caterina Balivo si è limitata a brindare a loro.

Il commento su Serena Bortone

Tra i commenti, anche uno che diceva: "Serena Bortone dove sei?". Ricordiamo che il posto in palinsesto attualmente occupato da Caterina Balivo, era precedentemente quello in cui andava in onda il programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno". Caterina Balivo, nel video, replica con un'espressione divertita anche a questo commento. Il messaggio è chiaro, ha intenzione di godersi la gioia del ritorno in tv, senza lasciarsi scalfire dagli hater. Ma dov'è Serena Bortone? Ricordiamo che la giornalista attualmente conduce un nuovo programma intitolato Che sarà, in onda il sabato alle ore 20:15 e la domenica alle ore 20:00 su Rai3. Quanto al suo programma, Serena Bortone ha raccontato a Vanity Fair: