La storia di Salvatore Loverso conquista il pubblico, boom di follower per il nuotatore Nuotatore professionista, giocatore di pallanuoto: gli italiani di C’è posta per te scoprono Salvatore Loverso e la sua storia.

Suo padre Franco non c'è più e sua madre Enza lo ha chiamato a C'è posta per te per aiutarlo a superare il suo periodo più buio. Per lui, è arrivato anche Stefano De Martino: "Non sono io il tuo regalo, ma voglio darti un consiglio su come lasciare andare via tante cose". Stefano De Martino ha ricaricato la stessa penna che lui ha utilizzato per scrivere e lasciare andare via il dolore: "Te la regalo perché spero davvero che faccia lo stesso bene che ha fatto a me". Questa è stata una delle storie più emozionanti della prima puntata di C'è posta per te 2022.

Salvatore Loverso, nuova star dei social

Salvatore Loverso ha raggiunto in pochissimo tempo 30mila follower, guadagnando anche l'attenzione di numerosi critici e influencer del settore. Tra questi Il Menestrelloh che tra i commenti scherza su questo boom di attenzione: "Tra un po' ti daranno la spunta blu", in riferimento al badge di autenticità del social di proprietà di Meta. C'è attesa per quello che sarà la sua prima dichiarazione dopo la prima puntata di C'è posta per te.

Salvatore ha aperto la busta e riabbracciato la madre

Salvatore Loverso ha infine aperto al busta e riabbracciato la madre. L'aiuto di Stefano De Martino, attualmente protagonista di un programma tutto suo su Rai2, Bar Stella, è stato determinante. "Non so consigliarti il modo e il momento, ma quel nodo va sciolto, soprattutto per mamma. Tu che sei l'uomo di casa la devi accompagnare in questo momento", ha dichiarato il conduttore prima di concludere con un altro regalo, un viaggio a Parigi per lui e sua madre: "Un altro regalo che ti faccio è un'opera d'arte, vorrei che tu e tua madre partiste per Parigi per andare a vedere da vicino la Gioconda. Poi me la racconti". La prima puntata di C'è posta per te ha stravinto agli ascolti tv e ha raggiunto quasi sei milioni di spettatori.