La rivoluzione degli ascolti Tv, da marzo calcolati anche smartphone pc e tablet A partire da marzo 2022 sarebbe pronto il nuovo sistema di calcolo degli ascolti Tv, che aggregherà anche i dati dei device. Un momento che potrebbe essere determinante per la vita della televisione.

A cura di Andrea Parrella

Da anni si parla della Tv che cambia, che non è più quella di una volta e che non è più identificabile con lo strumento tradizionale attraverso il quale l'abbiamo sempre guardate. L'ingresso di smartphone, pc e tablet ha cambiato tanti aspetti delle nostre esistenze, compreso il modo stesso attraverso il quale guardiamo la televisione e da tempo ci si pone il problema di uno strumento che aggreghi i dati comunicati quotidianamente da Auditel per gli ascolti del giorno precedente, con i numeri delle piattaforme.

A quanto pare da marzo 2022 non ci sarà più questo problema, grazie all'arrivo del Total Audience. Stando a quanto riporta Sole 24 Ore, con la primavera si imporrà definitivamente il sistema di calcolo allo studio da anni, che misurerà la popolarità e il seguito dei programmi Tv aggregando i telespettatori puri, coloro i quali in buona sostanza guardano la Tv in modo classico, con quelli che la guardano attraverso altri device, anche in modo non lineare, ad esempio guardando programmi già andati in onda.

Come funzionerà Total Audience

Stando a quanto si legge sul quotidiano, Total Audience dovrebbe riuscire a fornire indicazioni più dettagliate, frutto della combinazione tra l'abituale indagine statistica di Auditel, che attraverso il suo panel analizza il flusso dei televisori di 16.100 famiglie, e dati censuari sui video visualizzati attraverso i vari device, che verranno tracciati grazie a un particolare tag associato a tutti i device. L'elemento potrebbe rivelarsi cruciale soprattutto per quel che riguarda il mercato pubblicitario e la ricaduta su quest'ultimo dei dati dei device, che da anni i direttori di rete comunicano nelle conferenze stampa come una sottocategoria dei dati Auditeli, il più delle volte utilizzati per dare seguito alla retorica dei giovani che guardano ancora la Tv.

Netflix, Amazon Prime e le piattaforme restano fuori

La Total Audience riguarderà il calcolo aggregato dei numeri della Tv generalista, mentre restano fuori le piattaforme streaming che da tempo vengono viste come un minaccioso contraltare per la Tv stessa. Netflix, Amazon Prime, Disney + e le altre, fanno come è noto un uso molto diverso dei dati, con un atteggiamento di iper protezione verso le metriche di visualizzazione, con l'obiettivo strategico del controllo della comunicazione dei dati stessi. D'altronde, come sopra specificato, è chiaro che il nuovo sistema di calcolo è strettamente legato al mercato pubblicitario e la vendita degli spazi, da cui le piattaforme streaming sono aliene.