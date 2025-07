La rabbia di Nadia Rinaldi, esclusa da Tale e Quale Show: “Convocano i professionisti, ma è tutto già deciso”

Nadia Rinaldi non nasconde la propria delusione per l’esclusione dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. “Perché convocano noi professionisti ai provini se è già tutto pianificato?”, si è chiesta furiosa l’attrice.

Nadia Rinaldi non parteciperà alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Un’esclusione – arrivata dopo i provini sostenuti – che l’attrice non ha preso bene, come si intuisce da un post pubblicato sul suo profilo Instagram a poche ore dall’annuncio ufficiale del cast da parte del conduttore Carlo Conti.

Il fatto di non essere stata inclusa nella lista dei concorrenti selezionati dalla squadra di lavoro del talent show ha profondamente amareggiato Rinaldi, che ha affidato al suo profilo Instagram uno sfogo carico di delusione.

Cosa ha scritto Nadia Rinaldi su Instagram

“Ma perché noi professionisti veniamo convocati ai provini, quando è già tutto pianificato?”, ha scritto l’attrice in un post pubblicato su Instagram. Nella didascalia che accompagna la foto, inoltre, Rinaldi ha espresso profondo rammarico per il mancato riconoscimento della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo:

Nonostante il dispiacere e la delusione… sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione! Convocati, selezionati e con devozione e umiltà abbiamo messo a disposizione tutta la nostra professionalità, ad oggi trentennale. Ci si aspetta almeno un po’ di rispetto! Meritocrazia zero, periodico elevato all’ennesima potenza! Grazie! Tutta la mia stima per la meritocrazia, che ormai è in via di estinzione.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

La nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 a partire da settembre, vedrà la partecipazione di 12 concorrenti, due dei quali si esibiranno in coppia per un totale di 10 imitazioni a puntata.

Ecco il cast annunciato da Carlo Conti: