Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show: “Un traguardo, in tre anni ho cambiato tutto”

Antonella Fiordelisi sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 a partire da settembre. L’annuncio ufficiale del cast è arrivato con un post pubblicato dal conduttore Carlo Conti, poi ripreso dall’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Non so da dove partire… è tutto vero. Sarò nel cast di Tale e Quale Show”, ha scritto Fiordelisi, pronta a lanciarsi nella sua prima esperienza professionale da protagonista in uno show Rai basato esclusivamente sul talento, “Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me questo è uno di quelli. Non è solo un programma. È un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto. Ho fatto silenzio quando era più facile rispondere. Ho messo da parte la leggerezza e ho scelto di studiare, imparare e crescere”.

La prima occasione importante dopo il GF: “Ho lavorato per meritarmelo”

Con questo messaggio, Antonella sembra voler chiudere con il periodo in cui, da sconosciuta, cercava visibilità attraverso gossip, relazioni vere o presunte e polemiche. Negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso più maturo, con l’obiettivo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo con un’immagine nuova. Dal punto di vista privato, vive stabilmente la relazione con Giulio Fratini. Fiordelisi, quindi, ringrazia chi le ha concesso di poter approfittare della sua prima occasione per dimostrare le sue capacità sul palco:

Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva. Grazie di cuore a Carlo Conti, Rai1 ed Endemol per questa fiducia enorme. Grazie a chi mi ha sostenuta anche quando era più facile giudicare o scappare. Grazie a chi mi ha guardato da lontano senza capire: mi avete dato forza. Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

Antonella Fiordelisi sarà in buona compagnia nella nuova edizione del varietà di Rai1. Il cast ufficiale, annunciato da Carlo Conti, prevede dodici concorrenti (tra cui due coppie), pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni, performance vocali e trasformazioni. Ecco i nomi confermati per l’edizione 2025: