La partita di Federica ad Affari Tuoi: racconta i sogni con Stefano De Martino e frega il dottore, quanto ha vinto

Protagonista della puntata di Affari Tuoi questa sera, domenica 5 ottobre, Federica della Regione Marche. Da Ancora, ha fatto cinque provini prima di riuscire a diventare pacchista: lavora in Comune, è sposata con Alessandro e "se vinco, farò figli". Ha giocato accompagnata dal padre Sandro e, sul finale, ha ceduto al dottore accettando l'offerta da 50 mila euro: nel suo pacco c'erano solo 5 euro.

La partita di Federica ad Affari Tuoi

La partita di Federica ad Affari Tuoi è partita con i primi sei tiri che hanno eliminato dal tabellone 15mila euro, 50mila euro, 20 euro, 300mila euro, 500 euro e 1 euro. Il dottore, allora le ha offerto 26mila euro. La pacchista, allora, ha raccontato: "Io gestisco l'economia di casa, mio marito si è comprato la moto quando sono stata presa ad affari tuoi. Ora rischio che se ne compra un'altra, è un appassionato di motocross. Ora rifiuto", le parole prima di tritare l'assegno. Con i tiri a disposizione ha aperto il pacco nero contenente 15mila euro, poi ancora 200 euro e 30mila euro, e il dottore le ha offerto di nuovo 26mila euro. Federica ha tritato nuovamente l'assegno poi ha rivelato: "Stefano, ti ho sempre sognato in queste settimane, ma non dirò cosa. Io a mio marito non l'ho mai sognato". Con i tre tiri ha eliminato dal tabellone 50 euro, 75mila euro e 0 euro.

Il dottore ha offerto a Federica 1 tiro o 26mila euro, di nuovo. "A costo di andare a casa con Gennarino…Mio marito mi ha detto o soldi o Gennarino, manca lui a casa. Rifiuto" ha dichiarato la pacchista prima di tritare il terzo assegno dallo stesso valore. Eliminati 10mila euro, il dottore ha offerto il cambio e Federica ha accettato. Ha cambiato il suo 4 per il pacco numero 18, subito dopo ha eliminato dal tabellone 10 euro. Per lei è arrivato di nuovo l'assegno da 26mila euro: "Non li voglio, rifiuto" ha dichiarato prima di tritarlo. Poi ha eliminato dal tabellone 100 euro.

"Tutto quello che voglio lo ottengo. Così come è successo con mio marito, l'ho conquistato e dopo sei anni gli ho detto ‘adesso mi sposi', e mi ha sposato" ha raccontato la pacchista prima di ricevere l'offerta da 36mila euro, e tritarla.

Il finale di Federica: torna a casa con 50mila euro

Nel suo ex pacco, il numero 4, c'erano 100mila euro. Allora, Federica, ha ricevuto un'offerta da 20mila euro. "I numeri rimasti involontariamente sono quelli che mi piacciono. Per un tiro, rifiuto" ha dichiarato prima di tritare l'assegno e aprire il pacco contenente Gennarino.

Rimasta in gioco con 20 mila euro, 200mila euro e 5 euro, il dottore le ha offerto 40mila euro. "Siamo sei nipoti, abbiamo sempre detto che la vincita l'avrei dedicata alla nonna, al viaggio tutti insieme. Ma io ci credo, rifiuto", le parole prima di tritare l'assegno. Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco contenente 20mila euro ed è così rimasta in gioco con 200mila euro e 5 euro. Il dottore le ha offerto 50mila euro e Federica ha ceduto: "Accetto, altrimenti mio marito mi caccia, mia nonna sarà contenta". Bene ha fatto: il suo pacco conteneva solo 5 euro.