La mamma di Oriana è un fiume in piena, Signorini arreso: “La madre di Belen in confronto è muta” Cristina è la mamma di Oriana, venuta apposta dalla Spagna per rassicurarla. La donna prende la scena e parla senza sosta alla figlia per oltre 10 minuti, scatenando l’ironia in studio mentre Alfonso Signorini ci rinuncia a e si butta a terra.

Il pubblico del GFVip ha avuto modo di conoscere la mamma di Oriana nella puntata di lunedì 9 gennaio, per la gioia della concorrente, un po' meno forse per lo studio. Mamma Cristina infatti si è rivelata un vero e proprio fiume in piena, prendendo lo spazio per oltre 10 minuti e parlando senza sosta nel tentativo di dare forza alla figlia. Alfonso Signorini non riesce ad inserirsi nel discorso, così ad un certo punto molla il colpo e si lascia andare buttandosi a terra, scatenando applausi e risate in studio.

Il discorso di Mamma Cristina per Oriana

Un vero e proprio discorso motivazionale, quello della donna venuta apposta dalla Spagna per rassicurare la figlia. Aveva davvero tante, tante cose da dirle. "A casa tutto bene, siamo tutti orgogliosi di te e del tuo percorso. Vediamo un’Oriana molto più matura, capace di controllare la sua impulsività, ma sempre autentica, divertente, dolce. Entrambe siamo consapevoli dell’importanza di questo tuo percorso, perché così potrai superare la brutta storia che ti sei lasciata alle spalle. Non hai bisogno di nessuna coppia, sei fortissima così". Signorini prova a fare qualche domanda, a fatica, mentre Sonia Bruganelli ironizza fingendo un momento di falsa commozione. "Sai Alfonso, noi siamo come migliori amiche. A casa, sul suo letto, facciamo sempre tante chiacchiere".

L'ironia di Signorini sulla mamma di Oriana

L'unica domanda che il conduttore riesce a rivolgere alla donna è se le piacesse Antonino come fidanzato per sua figlia. "Sì, Antonino mi piace, ma mi è dispiaciuto molto per l'idea che si è fatto di lei, come di una ragazza superficiale", spiega Cristina. Chiuso il collegamento e rispedita Oriana in casa, Signorini ha chiesto un parere ad Antonino che nel frattempo ha assistito all'incontro collegato dall'hotel in cui si trova al momento. "La mamma di Belen è muta a confronto!", ha scherzato il conduttore. "Sì, sono stato fortunato", conferma Antonino scherzando, "salutiamola".