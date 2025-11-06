La madre gli aveva detto di scommettere sul 18, Francesco piange ad Affari Tuoi: cosa c’era nel suo pacco

Si è rivelata una vera e propria profezia quella che ha deciso la partita di Francesco ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda il 6 novembre. La madre gli aveva detto di puntare sul numero 18 e il pacchista, fidandosi del suo consiglio, lo ha fatto: ecco che cosa c’era nel pacco scelto seguendo l’intuizione della donna.

Francesco ha iniziato la partita con il pacco numero 5, scelto casualmente, per poi approfittare della prima possibilità di cambio offerta dal “dottore” Pasquale Romano, prendendo il pacco numero 11. Appassionato di calcio (e di skincare), il concorrente ha spiegato di aver scelto quel numero perché è quello che porta sulla maglia quando gioca e coincide con la data di nascita di suo padre Aldino, pittore: un suo “sasso” dipinto, portato da Francesco come portafortuna, lo ha accompagnato per tutta la puntata. Il vero colpo di fortuna, però, non è arrivato grazie al padre, bensì grazie alla mamma Alba.

Che cosa aveva detto mamma Alba al pacchista Francesco

Francesco ha giocato un buon inizio di partita finché, a un certo punto, ha iniziato a eliminare tutti i pacchi più alti. Il primo a sfumare è stato quello da 200mila euro, seguito da quello da 100mila e poi dal più alto di tutti, quello da 300mila euro. Neanche con il pacco nero è andata meglio: lo ha eliminato involontariamente e ha scoperto che conteneva 100mila euro.

Temendo di perdere tutto dopo ben 18 puntate da pacchista, Francesco si è commosso fino alle lacrime. Ma il colpo di scena era dietro l’angolo: il dottore gli ha offerto una nuova possibilità di cambio e lui non se l’è fatto ripetere due volte, scegliendo il pacco numero 18. Poi ha spiegato la sua decisione: “Feci il provino che mi permise di arrivare qua il 18 settembre, proprio con il numero 18. E poi è la data di nascita di mia madre che, prima ancora che fossi selezionato, mi disse che se fossi mai stato chiamato, avrei vinto con il 18”.

Francesco vince 75mila euro ad Affari Tuoi

La “profezia” di mamma Alba si è rivelata esatta. Arrivato all’ultimo tiro con il pacco numero 18 e quello della concorrente della Liguria, Francesco aveva davanti due possibilità: vincere 75mila euro oppure 20 euro. Il dottore lo ha richiamato per offrirgli 26mila euro, ma Francesco, combattuto ma coraggioso, ha deciso di rifiutare. E ha fatto bene: nel suo pacco, il numero 18 indicato dalla madre, c’erano proprio 75mila euro.