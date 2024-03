La madre di Greta Rossetti contro Sergio che non ha salvato la figlia al GF: “Non sbaglio mai” Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, commenta quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello quando Sergio D’Ottavi ha deciso di nominare Massimiliano Varrese come terzo finalista invece della fidanzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La rabbia di Marcella Bonifacio nei confronti di Sergio D’Ottavi. La madre di Greta Rossetti ha pubblicato un video sia Instagram attaccando il concorrente del Grande Fratello con il quale la figlia sta vivendo una storia d’amore. Nel corso della puntata andata in onda ieri 18 marzo, Sergio nonna votato Greta nel ruolo di terza finalista, preferendo al suo posto Massimiliano Varrese. Un gesto che ha ferito la diretta interessato e fatto infuriare la madre.

La madre di Greta Rossetti contro Sergio: “Il vostro Gaspare”

Storpiando il nome di Sergio – che Marcella chiama “Gaspare” come il personaggio de La carica dei 101 – la madre di Greta ha pesantemente attaccato D’Ottavi per la scelta di non votare Greta come terza finalista: “Io non sbaglio mai! Avete visto Gaspare, il vostro Gaspare? Greta ha salvato Gaspare ma Gaspare non ha salvato Greta. Questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione!”.

Marcella Bonifacio si augura che la figlia esca dal GF

Quindi, incomprensibilmente, si è rivolta alla figlia in questi termini: “Ca*** Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire. Scappa”. Qualche istante dopo, la donna ha pubblicato su Instagram un video realizzato dai fan che celebra il rapporto tra Greta e Vittorio Menozzi, ormai uscito dalla Casa di Cinecittà da settimane. Come aveva già precisato nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Marcella non sembra particolarmente di Sergio e del suo reale interesse nei confronti di Greta. Per questo motivo, ha consigliato a più riprese alla figlia di allontanarsi. Solo una volta uscita dalla Casa, però, Rossetti avrà modo di apprendere quanto dichiarato dalla madre e decidere che cosa fare del suo rapporto con Sergio e se comprendere la madre per i toni ruvidi utilizzati a più riprese nei confronti della figlia durante questa esperienza nella Casa del Grande Fratello.