La madre di Greta Rossetti contro Beatrice Luzzi: “Vergognosa, un cattivo esempio per chi guarda” La madre di Greta Rossetti replica a Beatrice Luzzi che nelle ultime ore ha attaccato la figlia con parole forti. L’ha definita una ‘stratega che sta recitando per ripulirsi l’immagine’. “Vergognosa, è anche una madre, non è un bell’esempio. Può vedersela con me”, le parole di Marcella Bonifacio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, ha risposto a tono a Beatrice Luzzi. La concorrente del Grande Fratello ieri sera ha discusso con Vittorio Menozzi. Lo ha accusato di essersi schierato con Perla Vatiero e Greta Rossetti, sostenendo che quest'ultima stia giocando di strategia: "Sta recitando, da ex tentatrice di Temptation Island si offende per una battuta? Smaliziata e stratega", le parole. La mamma della giovane inquilina attraverso le story ha chiesto indirettamente un confronto con l'attrice: "Può vedersela con me".

Le parole di Marcella Bonifacio

‘Questa è fuori di testa': così Marcella Bonifacio ieri sera ha commentato su Instagram le accuse che Beatrice Luzzi ha rivolto alla figlia, Greta Rossetti.

Lei è una grande giocatrice, intrattiene il gioco, non Greta che è reale, così come la vedete. Beatrice potrebbe vedersela con me, io sono più giocatrice. Questo è un gioco, è una strategia incredibile. Prima ha istigato Perla, ora lo fa con Greta. Mi dispiace vedere Beatrice così.

Poi ha continuato, accusando l'attrice di essere una donna grande che con il suo comportamento dà un cattivo esempio: "Ok che è un gioco, ma è una grande istigatrice. Beatrice hai una certa età, sei anche più grande di me, vorrei vederti più da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava la scopa per correre dietro agli altri. Sei corsa dietro a tutti. Sei più tu una tentatrice che mia figlia che ha 25 anni. Vittorio è maturo, più maturo di Beatrice che veramente è vergognosa. Istigatrice, ma è anche una mamma, secondo me ha esagerato, non è un bell'esempio per chi guarda. Qualche problema ce l'ha".

Cosa ha detto Beatrice Luzzi su Greta Rossetti

Beatrice Luzzi ieri sera si è mostrata furiosa con Vittorio Menozzi. Ha accusato il suo inquilino di essersi schierato con una che "sta recitando", riferendosi a Greta Rossetti. "Quella è andata a fare la tentatrice a Temptation Island e mo si sconvolge per quella battuta (di Stefano Miele, ndr)? Ha fatto avances sfacciate, è smaliziata. Ma a chi vogliamo prendere in giro? Ma ti ricordi quando è entrata come si comportava? Ti saltava addosso, ti diceva ‘dammi un bacio in bocca'. Lei è furbissima, ho capito tutto, sta recitando completamente" ha dichiarato. Durante il confronto acceso, ha poi continuato: "Guarda non vedo l'ora di vedervi fuori da qua, così capirai chi è (Greta, ndr) non vedo l'ora. Non chiamarmi però, pensami e basta".