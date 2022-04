La gaffe di Alessandra Celentano ad Amici21 su Nunzio: “Parla così perché è siciliano” Nel terzo appuntamento del Serale di Amici21 Alessandra Celentano ha fatto una gaffe che ancora oggi fa chiacchierare i fan del programma, riguarda Nunzio e il suo accento siciliano.

Sabato 2 aprile è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 21, terminata con l'eliminazione dei due ballerini John Erik e Leonardo. Maria De Filippi ha conquistato ancora una volta gli italiani posizionandosi al primo posto negli ascolti tv del sabato sera: ha registrato ben 4.6 milioni di spettatori netti per uno share con una media pari al 24.9 %. Nel corso della serata non è passata inosservata una gaffe della maestra Celentano che a distanza di due giorni ancora fa chiacchierare i fan del programma: riguarda Nunzio e il suo accento siciliano.

Lo scivolone di Alessandra Celentano

Nunzio alias ‘il re dei tutorial' è il ballerino di latino americano che sin dall'inizio ha incassato le critiche della maestra di ballo Alessandra Celentano. Nel corso delle ultime settimane ha cercato più volte di farle cambiare idea proponendole tutorial e coreografie con spiegazioni in inglese, conquistando gli applausi e i sorrisi del pubblico. L'insegnante di ballo sabato sera avrebbe voluto scherzare ma per provare ad imitarlo è finita al centro di una grossa polemica. Quando l'allievo ha confessato che si aspettava la nomina della maestra, la Celentano sorridendo ha detto: "Lo voglio bene", storpiando di proposito l'italiano. Maria De Filippi le ha fatto notare l'errore e la maestra ha risposto: "Vabbè, ma è siciliano, dai, è normale". Accortasi della gaffe e accompagnata dalle parole della conduttrice che ha subito provato a correggerla – "Ah allora siccome è siciliano…Dalla Sicilia ci sono fior fiori di artisti, scrittori" – la Celentano ha concluso: "Viva la Sicilia, lo dico sul serio".

Nunzio stupisce la Celentano

Nunzio è riuscito a conquistare l'applauso dell'insegnante Alessandra Celentano quando durante il Serale Maria De Filippi ha mandato in onda la clip del suo ‘tutorial'. "Le spiego cos'è il latino americano" ha detto prima di esibirsi in piccole pillole nelle quali spiega alla maestra i passi di danza, in lingua inglese. "Un tutorial della danza latino americana per farle capire meglio il nostro mondo dato che lei non è una piena esperta". Alessandra Celentano non ha potuto trattenere le risate mostrando un certo affetto nei confronti dell'alunno di Raimondo Todaro: "Nunzio è geniale, è simpaticissimo. Un bel savoire faire".