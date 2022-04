Amici di Maria De Filippi vince gli ascolti tv del sabato sera Nel dettaglio, ecco i dati degli ascolti tv delle principali proposte della tv generalista del 2 aprile 2022.

Ascolti tv del sabato sera nel segno del terzo serale di Amici 2022. La terza puntata del programma condotto da Maria De Filippi, che ha visto l'eliminazione di Leonardo, è stato visto da quasi 4.6 milioni di spettatori netti per uno share che ha raggiunto una media pari al 24.9%. Un ottimo risultato. Su Rai1, lo speciale L'Eredità – Una Sera Insieme, condotto da Flavio Insinna, si ferma al 15.6% con 2.957.000 spettatori netti.

Gli ascolti tv di sabato 2 aprile 2022

Nel dettaglio, ecco i dati degli ascolti tv delle principali proposte della tv generalista, in ordine di spettatori netti e share. La vittoria netta della terza puntata di Amici di Maria De Filippi su Canale 5: la puntata è stata vista da ben 4.551.000 spettatori con uno share del 24.9%. Il secondo programma più visto è su Rai1: la puntata speciale del L'Eredità con Flavio Insinna raggiunge 2.957.000 spettatori per uno share del 15.6% di share. Rai2 è il terzo canale più visto con la consueta serata dedicata alle serie tv poliziesche: F.B.I. ha raggiunto 1.180.000 spettatori per il 5.2% e a seguire F.B.I. International ha toccato quota 954.000 spettatori netti per il 4.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Freedom Presenta: Viaggio tra Fede e Mistero, in onda su Italia1, è stato visto da 808.000 spettatori netti per il 4.9% di share. Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui, in onda su Rai3, è stato visto da 886.000 spettatori netti per il 4.4%. Su Rete4 Nati con la camicia ha conquistato una media 1.171.000 spettatori per il 5.7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha fatto registrare invece un netto spettatori pari a 716.000 con il 3.2% di share. Prospettive di un delitto, in onda su Tv8, è la scelta di 471.000 spettatori per il 2.2% di share. Ucraina – Nel Cuore della Battaglia, proposto sul Nove, è stato visto da 192.000 spettatori netti per lo 0.9% di share.