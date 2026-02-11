La crisi di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne: piange, sbatte i piedi e poi si sente male

Crisi di Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 11 febbraio. La dama, accusata di essere finta, ha avuto uno scatto d’ira e, ormai in lacrime, è stata costretta ad abbandonare lo studio.

È tempo di crisi per Gemma Galgani, che torna a monopolizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne a causa di uno scatto d’ira che ha fatto sì che tutta la prima parte della puntata andata in onda oggi, mercoledì 11 febbraio, fosse concentrata su di lei.

Già bersaglio dell’attacco dell’opinionista Tinì Cansino, Gemma ha preso male il fatto che altre dame si siano dimostrate d’accordo con il pensiero espresso in studio, in particolare Barbara De Santi, che si è detta convinta che le vicende raccontate da Galgani in trasmissione siano il frutto della sua capacità di interpretare un ruolo più o meno credibile davanti alle telecamere.

Gemma Galgani: “Non mi faccio trattare così, a Uomini e Donne non vado più bene”

Ormai furiosa e in lacrime, Gemma ha abbandonato la sua sedia e si è spostata al centro dello studio per parlare con Maria De Filippi, alla quale ha rivolto la sua lamentela: “Tinì non parla mai di nessuno, parla solo di me che qua dentro ho portato sentimenti veri. Non lo accetto. Non vado più bene per questa trasmissione. Non permetto a nessuno di trattarmi così. Mi sono messa a tappeto per la lealtà. Non sono arrivata alla mia età per farmi trattare in questo modo”. Barbara, però, non è apparsa colpita dalla furia di Gemma e l’ha criticata duramente: “Sei teatrale, stai recitando di nuovo”.

Gemma lascia lo studio di Uomini e Donne

A quel punto Gemma ha provato a sottrarsi alla discussione. Un assistente di studio è entrato con un bicchiere d’acqua, che la dama ha bevuto con le mani tremanti. Poco dopo ha lasciato lo studio. È stata la conduttrice a spiegare il motivo della sua temporanea assenza: la dama ha avuto una crisi, si è sentita male e ha scelto di andare dietro le quinte per riprendersi. Le telecamere l’hanno raggiunta nel backstage, riprendendo il momento in cui Gemma si è scagliata contro le altre donne del parterre senza riuscire a trattenere le lacrime.

La donna si è lamentata di non aver ricevuto alcuna solidarietà da parte delle sue compagne di percorso e, nonostante l’invito della conduttrice a rientrare in studio, ha deciso di restare dietro le quinte.