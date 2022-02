La corteggiatrice Camilla cade dalle scale a Uomini e Donne: “Entrata col botto” Camilla, corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, ha fatto un ‘ingresso col botto’ come da lei stesso definito: nel raggiungere il centro dello studio è caduta dalle scale.

Oggi durante la puntata di Uomini e Donne, le scale dello studio hanno fatto una nuova vittima. Come accaduto circa un anno fa a Gemma Galgani, la corteggiatrice di Luca Salatino, Camilla, mentre raggiungeva il centro dello studio, arrivata all'ultimo scalino, è caduta con le ginocchia per terra. Il tronista si è subito alzato per soccorrerla, così come le Dame del trono Over vicino a lei ma per fortuna la giovane non si è fatta nulla anzi, ha scherzato: "Entrata col botto". Maria De Filippi è subito intervenuta per chiederle se si fosse fatta male: "No sto bene Maria, grazie" ha replicato la napoletana prima di accomodarsi sulla sedia.

Camilla lascia lo studio di Uomini e Donne

Tra Luca Salatino e la corteggiatrice Camilla non c'è feeling e il tronista ha deciso di eliminarla. La napoletana è una ballerina di pole dance e nell'ultima esterna con il tronista gli ha mostrato le sue capacità, provando ad insegnargli i segreti della pratica. Durante la loro uscita hanno chiacchierato ma Luca non sembrava molto interessato, per questo motivo non ha voluto avvicinarsi a lei. Al centro dello studio con la corteggiatrice di fronte ha spiegato il motivo.

Penso che in una coppia, nella prima conoscenza se ti scatta ti scatta, altrimenti non posso far niente. Mi sono dato una possibilità nel volerla conoscere. Non riesco ad avvicinarmi, fare il finto. È una bravissima e bella ragazza però non mi è scattato nulla.

La giovane napoletana ha confessato che avrebbe preso la stessa decisione di andarsene se non l'avesse eliminata prima lui:

Tra parte di tutti e due si notava che non c'era feeling. Lui dall'inizio non l'ho visto interessato, si è dato una possibilità ma non è andata. Se non mi avesse eliminato avrei preso io questa scelta, non sto qui a prendere in giro le persone.

A quel punto si sono salutati e Camilla ha lasciato definitivamente lo studio di Uomini e Donne.