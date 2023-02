La coppia scappata dalla guerra in Ucraina ai Soliti Ignoti, Amadeus legge la loro storia: “Ci tengo” Nella puntata di ieri sera dei Soliti Ignoti una coppia scappata dalla guerra in Ucraina. Amadeus ha voluto raccontare la storia dei concorrenti della serata, Alice e Ashot, poi ha scherzato: “Questo non è C’è Posta Per Te, sembro Maria de Filippi”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata de I Soliti Ignoti di giovedì 15 febbraio i protagonisti del gioco sono stati Alice e Ashot, una coppia scappata dalla guerra in Ucraina con la figlia Apollonia: oggi vivono a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Amadeus al timone dello show nell'access prime time di Rai Uno ha raccontato la loro storia, poi ha scherzato: "Sembro Maria de Filippi, questo non è C'è posta per te".

La storia di Alice e Ashot protagonisti di I Soliti Ignoti

Amadeus prima di cominciare il gioco con i protagonisti della puntata di ieri, ha voluto raccontare la loro storia. "Una coppia da Pontecorvo, Frosinone. Vorrei leggere la loro scheda. Marito e moglie, giovanissimi, Ashot è nato in Armenia, cresciuto in Ucraina dove si è laureato in Giurisprudenza. Alice è ostetrica, laureata in Antropologia culturale. Si sono conosciuti online grazie ad amici in comune", le parole del conduttore in onda su Rai Uno prima di scherzare: "Non è C'è Posta per Te, mi sento molto Maria de Filippi, non abbiamo buste da aprire". Amadeus ha spiegato che la coppia si è sposata nel 2016, "Si sono sposati nel 2016, Ashot lavorava a Kiev, in Ucraina, e Alice lo ha raggiunto. Nel 2020 è nata la figlia Apollonia". Quando è scoppiata la guerra, i due sono scappati, si sono rifugiati nella città in cui è nata lei, in provincia di Frosinone.

Il giorno dello scoppio della guerra, nel febbraio 2022, erano serenamente due cittadini ucraini. Hanno fatto una valigia velocemente e sono scappati a Pontecorvo, la città dov'è nata Alice. Oggi vivono lì, sperano di poter tornare un giorno a Kiev. Ci tenevo a leggere questa storia che vi appartiene, in questi ultimi periodi è accaduto di tutto.

Alice e Ashot tornano a casa da vincitori

Dopo aver raggiunto un valido gruzzoletto con i mestieri dei concorrenti, Alice e Ashot hanno indovinato anche il "parente misterioso", il gioco finale del programma. Sono tornati a casa vincitori con 18 mila euro in gettoni d'oro.