La conduttrice Julie Chin ha un ictus in diretta durante il telegiornale: “Non riuscivo a parlare” Julie Chin, giornalista e conduttrice di Two News, ha avuto un ictus in diretta mentre conduceva il telegiornale. Resasi conto che qualcosa non andava, la donna ha prontamente passato la linea al meteo. Il video è diventato virale.

A cura di Stefania Rocco

Un ictus in diretta tv mentre conduceva il telegiornale. È accaduto a Julie Chin, giornalista e conduttrice di 2 News Oklahom, canale statunitense appartenente al network KJRH-TV. La donna si è sentita male durante la presentazione di un servizio relativo al lancio in orbita del razzo della Nasa Artemis-I. Le immagini di quel momento drammatico sono finite in rete e diventate immediatamente virali, scatenando contemporaneamente una catena di affetto nei confronti della donna. Il video mostra la presentatrice che riesce a pronunciare solo qualche parola prima di rendersi conto che qualcosa non va. Tempestivamente, passa la linea al meteo per poter ricevere i primi soccorsi, nel frattempo allertati dai colleghi presenti con lei in studio.

I colleghi riconoscono i sintomi e chiamano il 911

A salvare la giornalista sono stati i colleghi che al momento erano con lei in studio. Inquadrata immediatamente la situazione, hanno allertato il 911 perché alla donna fosse prestato tempestivamente soccorso. Chin è stata ricoverata e adesso sta bene.

Julie Chin dopo l’ictus: “Avevo perso la vista ma cercavo di andare avanti”

Con un messaggio condiviso su Facebook, la giornalista ha ringraziato coloro che in queste ore le hanno manifestato il proprio affetto. “I giorni scorsi sono ancora un po’ avvolti dal mistero ma i medici credono che abbia avuto un inizio di ictus sabato mattina. Alcuni di voi hanno assistito in prima persona e mi dispiace che sia successo”, ha spiegato la donna, “Durante il telegiornale, ho prima perso parzialmente la vista da un occhio poi il mio braccio e la mia mano si sono intorpiditi. Quelli che sabato erano davanti alla tv sanno quanto disperatamente abbia provato a portare avanti il telegiornale ma le parole proprio non arrivavano. Ringrazio i miei colleghi che hanno immediatamente riconosciuto la situazione di emergenza e allertato il 911”.